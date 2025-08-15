Frío extremo en Río Gallegos: temperaturas bajo cero y eventos para el Día del Niño

Río Gallegos se enfrenta a temperaturas extremas con una sensación térmica de cuatro grados bajo cero. La temperatura real es de dos grados bajo cero, situación que se mantendrá durante la noche.

Durante la jornada, la ciudad se destacó como una de las más frías del país. El clima para mañana y el domingo se prevé tranquilo, con días parcialmente nublados y sin viento, aunque podría haber ráfagas de hasta 20 kilómetros por hora. Las máximas estimadas para ambos días alcanzan los seis grados.

En referencia al estado de las rutas, se recomienda informar sobre las condiciones antes de salir. En la ruta provincial 5, cerca de la Esperanza hacia El Calafate, se realizó la aplicación de líquido deshielante. Además, se suspendió el cruce de la Barcaza que conecta Argentina con Chile debido al mal tiempo.

Por otro lado, la ciudad se prepara para la celebración del Día del Niño, que se llevará a cabo el domingo por la tarde en el Gimnasio Municipal "Indio Nicolai, en el barrio San Benito. El municipio de Río Gallegos organiza este evento, aunque diferentes sectores ya iniciaron las celebraciones para los más pequeños.

Informe de Mirtha Espina.