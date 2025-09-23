Encuentran asesinados a los dos músicos colombianos desaparecidos en México

FOTO: Hallan asesinados a los músicos colombianos desaparecidos en México (El Observador).

Los músicos colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera Ramos, más conocidos como B-King y Regio Clown, fueron encontrados sin vida tras su desaparición en México hace seis días. Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de los cuerpos.

Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, desaparecieron el 16 de septiembre en Ciudad de México. Al día siguiente, se hallaron dos cadáveres en un área a 42 kilómetros de la capital. Los cuerpos estaban desmembrados.

Desde el comienzo del suceso, el presidente de Colombia solicitó a la presidenta mexicana apoyo en la investigación. El presidente colombiano enfatizó que era vital esclarecer lo sucedido con los artistas desaparecidos.

La investigación ahora se centra en determinar los motivos detrás del asesinato de ambos músicos, mientras el caso continúa generando repercusiones en el ámbito artístico y social.

Informe de Bárbara Ánderson.