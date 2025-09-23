En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Encuentran asesinados a los dos músicos colombianos desaparecidos en México

Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (Regio Clown) fueron hallados sin vida en México.

23/09/2025 | 11:47Redacción Cadena 3

FOTO: Hallan asesinados a los músicos colombianos desaparecidos en México (El Observador).

  1.

    Audio. Encuentran asesinados a los dos músicos colombianos desaparecidos en México

    Siempre Juntos

    Episodios

Los músicos colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera Ramos, más conocidos como B-King y Regio Clown, fueron encontrados sin vida tras su desaparición en México hace seis días. Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de los cuerpos.

Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, desaparecieron el 16 de septiembre en Ciudad de México. Al día siguiente, se hallaron dos cadáveres en un área a 42 kilómetros de la capital. Los cuerpos estaban desmembrados.

Desde el comienzo del suceso, el presidente de Colombia solicitó a la presidenta mexicana apoyo en la investigación. El presidente colombiano enfatizó que era vital esclarecer lo sucedido con los artistas desaparecidos.

La investigación ahora se centra en determinar los motivos detrás del asesinato de ambos músicos, mientras el caso continúa generando repercusiones en el ámbito artístico y social.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/


Informe de Bárbara Ánderson.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron encontrados sin vida?
Los músicos colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera Ramos, conocidos como B-King y Regio Clown.

¿Cuándo desaparecieron?
Desaparecieron el 16 de septiembre en Ciudad de México.

¿Dónde se hallaron los cuerpos?
Los cuerpos fueron encontrados a 42 kilómetros de Ciudad de México.

¿Qué solicitó el presidente colombiano?
Solicitó a la presidenta mexicana apoyo en la investigación.

¿Cuál es el enfoque actual de la investigación?
Determinar los motivos detrás del asesinato de ambos músicos.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho