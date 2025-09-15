En septiembre los combustibles subieron un 9,95%, según Cámara de Expendedores
Marisa Centenaro, representante de la cámara, explicó a Cadena 3 que YPF implementa ajustes diarios que impactan en los precios. Se esperan más subas antes de fin de año.
15/09/2025 | 15:35Redacción Cadena 3
FOTO: El nuevo desafío del precio de los combustibles
-
Audio. Los combustibles subieron un 7% en los últimos 2 meses, según cámara de expendedores
Viva la Radio
Según la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, septiembre se convierte en el mes con el mayor incremento en los precios de los combustibles, con una suba del 9,95%.
Marisa Centenaro, representante de la cámara, explicó a Cadena 3 que la dinámica de YPF está relacionada con los "micro aumentos de precios diarios", donde se producen variaciones en varias oportunidades por día. "El precio, en definitiva, va subiendo, pero rara vez baja", manifestó.
Hasta julio, la suba de los combustibles promediaban el 2%, con un fuerte salto en septiembre, que tuvo aproximadamente cuatro subas. En el último par de meses, sin embargo, esta cifra asciende al 6%.
Además, advirtió que la tendencia sugiere que los precios de los combustibles seguirán en ascenso en el corto plazo.
Informe de Gonzalo Carrasquera
Lectura rápida
¿Cuál fue el incremento en los precios de los combustibles en septiembre?
El incremento fue del 9,95%.
¿Quién explicó la dinámica de precios de YPF?
La dinámica fue explicada por Marisa Centenaro, representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba.
¿Qué promedio de aumento se registró hasta julio?
El promedio de aumento hasta julio era del 2%.
¿Cuántas subas se produjeron en septiembre?
En septiembre se registraron aproximadamente cuatro subas.
¿Qué sugiere la tendencia de precios de combustibles?
La tendencia sugiere que los precios seguirán en ascenso en el corto plazo.