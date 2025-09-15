En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

En septiembre los combustibles subieron un 9,95%, según Cámara de Expendedores

Marisa Centenaro, representante de la cámara, explicó a Cadena 3 que YPF implementa ajustes diarios que impactan en los precios. Se esperan más subas antes de fin de año. 

15/09/2025 | 15:35Redacción Cadena 3

FOTO: El nuevo desafío del precio de los combustibles

  1.

    Audio. Los combustibles subieron un 7% en los últimos 2 meses, según cámara de expendedores

    Viva la Radio

    Episodios

Según la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, septiembre se convierte en el mes con el mayor incremento en los precios de los combustibles, con una suba del 9,95%

Marisa Centenaro, representante de la cámara, explicó a Cadena 3 que la dinámica de YPF está relacionada con los "micro aumentos de precios diarios", donde se producen variaciones en varias oportunidades por día. "El precio, en definitiva, va subiendo, pero rara vez baja", manifestó. 

Hasta julio, la suba de los combustibles promediaban el 2%, con un fuerte salto en septiembre, que tuvo aproximadamente cuatro subas. En el último par de meses, sin embargo, esta cifra asciende al 6%

Además, advirtió que la tendencia sugiere que los precios de los combustibles seguirán en ascenso en el corto plazo

Informe de Gonzalo Carrasquera 

Lectura rápida

¿Cuál fue el incremento en los precios de los combustibles en septiembre?
El incremento fue del 9,95%.

¿Quién explicó la dinámica de precios de YPF?
La dinámica fue explicada por Marisa Centenaro, representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba.

¿Qué promedio de aumento se registró hasta julio?
El promedio de aumento hasta julio era del 2%.

¿Cuántas subas se produjeron en septiembre?
En septiembre se registraron aproximadamente cuatro subas.

¿Qué sugiere la tendencia de precios de combustibles?
La tendencia sugiere que los precios seguirán en ascenso en el corto plazo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho