En septiembre los combustibles subieron un 9,95%, según Cámara de Expendedores

FOTO: El nuevo desafío del precio de los combustibles

Según la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, septiembre se convierte en el mes con el mayor incremento en los precios de los combustibles, con una suba del 9,95%.

Marisa Centenaro, representante de la cámara, explicó a Cadena 3 que la dinámica de YPF está relacionada con los "micro aumentos de precios diarios", donde se producen variaciones en varias oportunidades por día. "El precio, en definitiva, va subiendo, pero rara vez baja", manifestó.

Hasta julio, la suba de los combustibles promediaban el 2%, con un fuerte salto en septiembre, que tuvo aproximadamente cuatro subas. En el último par de meses, sin embargo, esta cifra asciende al 6%.

Además, advirtió que la tendencia sugiere que los precios de los combustibles seguirán en ascenso en el corto plazo.

Informe de Gonzalo Carrasquera