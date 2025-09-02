En vivo

El embajador de India en Argentina destaca oportunidades en litio y minería

Ajaneesh Kumar valora proyectos en litio y otros minerales en el país, resaltando el potencial de Salta en el mercado global.

02/09/2025 | 11:01Redacción Cadena 3

FOTO: El embajador de India en Argentina destaca oportunidades en litio y minería.

  1.

    Audio. El embajador de India en Argentina destaca oportunidades en litio y minería en Salta

    Siempre Juntos

    Episodios

El embajador de la República de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, mostró interés en diversas áreas de inversión, incluyendo proyectos litíferos, oro, cobre, plata, zinc y tierras raras, así como en la vitivinicultura salteña.

Kumar enfatizó que India cuenta con un mercado grande, con casi 900 millones de consumidores, lo que representa una oportunidad valiosa para la exportación de recursos naturales argentinos.

En referencia a los desafíos ambientales y el crecimiento de la industria de coches eléctricos, el embajador señaló: "Vamos a necesitar litio para las baterías y Salta tiene algo para ofrecer".

Esta apertura en el diálogo entre ambos países refuerza las potencialidades que puede ofrecer Salta en el ámbito minero y otros sectores productivos, en un contexto de creciente demanda global.

Informe de Elisa Zamora.

