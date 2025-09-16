En vivo

Sociedad

Desarticulan una red de trata en Salta frente a un colegio secundario

Cuatro personas quedaron detenidas tras las denuncias de madres sobre sospechas de explotación.

16/09/2025 | 10:51Redacción Cadena 3

FOTO: Desarticulan una red de trata en Salta frente a un colegio secundario.

  1.

    Audio. Desarticulan una red de trata en Salta frente a un colegio secundario

    Siempre Juntos

    Episodios

Una operación policial desarticuló una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Salta. 

La investigación se concentraba en un lugar cercano a la escuela, donde se recibieron denuncias sobre movimientos de dinero y chats sospechosos en los celulares de las hijas de varias madres, que denunciaron el hecho.

Las alertas comenzaron cuando se identificó a un compañero de colegio que intentaba captar a dos adolescentes de 16 y 13 años. Además, un remisero de 63 años, ofrecía pagar entre 200 mil y 60 mil pesos por la explotación de menores.

Las autoridades realizaron cinco allanamientos en total, resultando en la detención de cuatro individuos implicados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.

