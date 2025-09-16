FOTO: Desarticulan una red de trata en Salta frente a un colegio secundario.

Una operación policial desarticuló una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Salta.

La investigación se concentraba en un lugar cercano a la escuela, donde se recibieron denuncias sobre movimientos de dinero y chats sospechosos en los celulares de las hijas de varias madres, que denunciaron el hecho.

Las alertas comenzaron cuando se identificó a un compañero de colegio que intentaba captar a dos adolescentes de 16 y 13 años. Además, un remisero de 63 años, ofrecía pagar entre 200 mil y 60 mil pesos por la explotación de menores.

Las autoridades realizaron cinco allanamientos en total, resultando en la detención de cuatro individuos implicados.

Informe de Elisa Zamora.