Desarticulan una red de trata en Salta frente a un colegio secundario
Cuatro personas quedaron detenidas tras las denuncias de madres sobre sospechas de explotación.
16/09/2025 | 10:51Redacción Cadena 3
FOTO: Desarticulan una red de trata en Salta frente a un colegio secundario.
Una operación policial desarticuló una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Salta.
La investigación se concentraba en un lugar cercano a la escuela, donde se recibieron denuncias sobre movimientos de dinero y chats sospechosos en los celulares de las hijas de varias madres, que denunciaron el hecho.
Las alertas comenzaron cuando se identificó a un compañero de colegio que intentaba captar a dos adolescentes de 16 y 13 años. Además, un remisero de 63 años, ofrecía pagar entre 200 mil y 60 mil pesos por la explotación de menores.
Las autoridades realizaron cinco allanamientos en total, resultando en la detención de cuatro individuos implicados.
