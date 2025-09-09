En vivo

Sociedad

Crimen de Milagros Basto: continúa la búsqueda del prófugo Javier Grasso

Está acusado de encubrimiento en el crimen de Milagros, cuyos restos se hallaron en el departamento de su hermano Horacio.

09/09/2025 | 11:47Redacción Cadena 3

FOTO: Crimen de Milagros Basto: continúa la búsqueda del prófugo Javier Grasso.

La Fiscalía a cargo de José Bringas confirmó que Javier Grasso continúa en calidad de prófugo en el marco del crimen de Milagros Basto en Córdoba.

Grasso es hermano de Horacio Grasso, quien actualmente está detenido en el complejo de Bouwer.

El cuerpo de Milagros Basto fue hallado en el departamento de Horacio, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

La justicia emitió una orden de captura internacional contra Javier Grasso, quien está acusado del delito de encubrimiento.

Informe de Francisco Centeno.

