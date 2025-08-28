FOTO: Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón.

Un policía admitió en la justicia que también era ladrón y fue condenado a la pena de un año y seis meses de prisión.

Así lo resolvió en un juicio abreviado el fiscal Andrés Godoy en el marco de una causa que investiga al ahora ex cabo de la Policía de Córdoba.

Se trata de Ignacio Barrionuevo, quien cumplía funciones en una comisaría de barrio Patricios. Se determinó que este hombre le robaba las pertenencias a las personas que eran detenidas.

El fiscal Andrés Godoy explicó que Barrionuevo fue condenado por estafas reiteradas, tentativa de estafa y hurto doblemente calificado por uso de llave falsa o sustraída y por ser miembro integrante de la fuerza policial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.