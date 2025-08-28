En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón

Ignacio Barrio Nuevo fue condenado a un año y medio de prisión tras admitir que le robaba pertenencias a los detenidos.

28/08/2025 | 11:40Redacción Cadena 3

FOTO: Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón.

  1.

    Audio. Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón

    Siempre Juntos

    Episodios

Un policía admitió en la justicia que también era ladrón y fue condenado a la pena de un año y seis meses de prisión. 

Así lo resolvió en un juicio abreviado el fiscal Andrés Godoy en el marco de una causa que investiga al ahora ex cabo de la Policía de Córdoba.

Se trata de Ignacio Barrionuevo, quien cumplía funciones en una comisaría de barrio Patricios. Se determinó que este hombre le robaba las pertenencias a las personas que eran detenidas.

El fiscal Andrés Godoy explicó que Barrionuevo fue condenado por estafas reiteradas, tentativa de estafa y hurto doblemente calificado por uso de llave falsa o sustraída y por ser miembro integrante de la fuerza policial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho