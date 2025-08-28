Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón
Ignacio Barrio Nuevo fue condenado a un año y medio de prisión tras admitir que le robaba pertenencias a los detenidos.
28/08/2025 | 11:40Redacción Cadena 3
FOTO: Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón.
Audio. Condenaron a un policía de Córdoba que admitió que también era ladrón
Un policía admitió en la justicia que también era ladrón y fue condenado a la pena de un año y seis meses de prisión.
Así lo resolvió en un juicio abreviado el fiscal Andrés Godoy en el marco de una causa que investiga al ahora ex cabo de la Policía de Córdoba.
Se trata de Ignacio Barrionuevo, quien cumplía funciones en una comisaría de barrio Patricios. Se determinó que este hombre le robaba las pertenencias a las personas que eran detenidas.
El fiscal Andrés Godoy explicó que Barrionuevo fue condenado por estafas reiteradas, tentativa de estafa y hurto doblemente calificado por uso de llave falsa o sustraída y por ser miembro integrante de la fuerza policial.
/Inicio Código Embebido/
Corrupción en la Policía. Condenan a un policía cordobés que robaba... en la propia comisaría
El cabo aprovechaba cuando estaba de guardia para sustraer los datos de las tarjetas de crédito y débito de los detenidos, además de sacar pertenencias de los autos secuestrados.
/Fin Código Embebido/
Informe de Francisco Centeno.