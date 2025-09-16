Caso de la niña atrincherada en la escuela: se negó a declarar a la justicia

FOTO: La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada

Un nuevo capítulo se abre en el dramático caso de la niña de 14 años que se atrincheró armada en la Escuela de la Paz el miércoles pasado.

La menor, que se encuentra bajo cuidado médico, ha reiterado su negativa a declarar en la Cámara Gesell, una decisión que el juez de menores tiene que respetar.

Mientras tanto, sus compañeros la describen como una chica callada con pocas amigas y que en los últimos días había demostrado señales de angustia. Allegados señalaron que toda la semana había sido víctima de bullying por unos videos que circulaban entre los estudiantes, lo que podría haber desencadenado en ella el trágico episodio.

Actualmente, la adolescente permanece internada en el Hospital Pediátrico Humberto Noti, donde es sostenida por un equipo interdisciplinario. El parte médico oficial de hoy al mediodía informó que su estado físico es estable, pero que la prioridad es el acompañamiento en salud mental, ya que atraviesa una situación emocional muy delicada.

La Justicia Provincial ha resuelto que la menor no quede bajo el cuidado de sus padres por el momento, sino a la de otro familiar. Esta medida de protección excepcional cuenta con el aval de los equipos técnicos del Gobierno de Mendoza, que actúan en los casos en los que los derechos de los niños estén en riesgo.

Por su parte, la Escuela ya ha retomado las clases formales y organizó jornadas de reflexión con docentes, alumnos y familias de La Paz para seguir abordando el suceso.

Informe de Laura Carbonari.