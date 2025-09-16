Caso de la niña atrincherada en la escuela: se negó a declarar a la justicia
La menor de 14 años continua internada. La Justicia Provincial ha resuelto que no quede bajo el cuidado de sus padres por el momento.
16/09/2025 | 15:39Redacción Cadena 3
FOTO: La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada
-
Audio. Caso de niña atrincherada: estado delicado y repercusiones en la comunidad escolar
Cadena 3
Un nuevo capítulo se abre en el dramático caso de la niña de 14 años que se atrincheró armada en la Escuela de la Paz el miércoles pasado.
La menor, que se encuentra bajo cuidado médico, ha reiterado su negativa a declarar en la Cámara Gesell, una decisión que el juez de menores tiene que respetar.
Mientras tanto, sus compañeros la describen como una chica callada con pocas amigas y que en los últimos días había demostrado señales de angustia. Allegados señalaron que toda la semana había sido víctima de bullying por unos videos que circulaban entre los estudiantes, lo que podría haber desencadenado en ella el trágico episodio.
/Inicio Código Embebido/
Consecuencias de la tenencia de armas. Psicóloga advierte sobre riesgos de política pro armas del gobierno en Mendoza
Una especialista analizó el caso de la escuela de Mendoza. Afirmó que la promoción de la tenencia de armas influye en la conducta adolescente.
/Fin Código Embebido/
Actualmente, la adolescente permanece internada en el Hospital Pediátrico Humberto Noti, donde es sostenida por un equipo interdisciplinario. El parte médico oficial de hoy al mediodía informó que su estado físico es estable, pero que la prioridad es el acompañamiento en salud mental, ya que atraviesa una situación emocional muy delicada.
La Justicia Provincial ha resuelto que la menor no quede bajo el cuidado de sus padres por el momento, sino a la de otro familiar. Esta medida de protección excepcional cuenta con el aval de los equipos técnicos del Gobierno de Mendoza, que actúan en los casos en los que los derechos de los niños estén en riesgo.
Por su parte, la Escuela ya ha retomado las clases formales y organizó jornadas de reflexión con docentes, alumnos y familias de La Paz para seguir abordando el suceso.
Informe de Laura Carbonari.
¿Qué ocurrió en la Escuela de la Paz? Una niña de 14 años se atrincheró armada en la escuela.
¿Quién es la menor involucrada? Es una adolescente de 14 años que ha decidido no declarar en la Cámara Gesell.
¿Cuándo sucedió el incidente? El suceso ocurrió el miércoles pasado.
¿Dónde se encuentra la menor actualmente? Está internada en el Hospital Pediátrico Humberto Noti.
¿Por qué no está con sus padres? La Justicia Provincial decidió que quede bajo el cuidado de otro familiar por razones de protección.