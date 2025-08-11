Alerta en el debate por Uber en Córdoba: no hay comisión para el martes

El debate sobre las aplicaciones de transporte continúa generando incertidumbre en el Concejo Deliberante. Marcos Vázquez, titular de la bancada oficialista del Concejo Deliberante, informó a Cadena 3 que este martes no habrá comisión para discutir el tema, lo cual preocupa ante la proximidad de la sesión del jueves.

"Mañana no va a haber comisión. Seguimos trabajando y hemos receptado información de parte de las aplicaciones", afirmó Vázquez, quien explicó que aún no hay un acuerdo entre los distintos bloques. "Tenemos mucho para procesar, lo estamos haciendo, discutiendo en el seno del Consejo Deliberante".

Respecto al controversial cupo de permisos, aclaró que se mantendrán los diez años de legislación vigente en el país. "El proyecto, así como está, llegaría el jueves y hay tres posibilidades: que se apruebe el despacho, que sufra modificaciones o que vuelva a comisión con sesiones de preferencia", afirmó.

También se planteó la posibilidad de pedir más tiempo si no hay acuerdo. "Sí, podemos pedir una o dos semanas más", admitió Vázquez. Además, mencionó que están llegando propuestas desde la oposición, como las de la Unión Cívica Radical, para flexibilizar la situación.

Sobre el reclamo de algunos concejales de eliminar el cupo, confirmó que "hay concejales que nos han presentado proyectos en ese sentido". Se busca alcanzar un equilibrio que beneficie a los vecinos y regule las aplicaciones de transporte en la ciudad.

Finalmente, el concejal reiteró que la decisión del jueves será clave: "Se dirime si continúa o si se aprueba en el recinto".

Informe de Gonzalo Carrasquera