Herrón comienza su tercer interinato al frente del primer equipo de Boca

Mariano Herrón comienza su tercer interinato al frente del club, bajo la presidencia de Juan Román Riquelme. Anteriormente, actuó como apoyo para la dirigencia tras las salidas de los entrenadores Hugo Ibarra y Miguel Almirón.

En su primer ciclo, que tuvo lugar en abril del año pasado, Herrón logró una victoria (3-0 vs. Barracas Central), un empate (0-0 vs. Monagas de Venezuela) y una derrota (2-1 vs. Colón).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante su segundo paso, tras la salida de Miguel Almirón, Herrón consiguió dos victorias (1-0 vs. Newell''s y 2-1 vs. Godoy Cruz), un empate (1-1 vs. San Lorenzo) y una derrota (3-2 vs. Estudiantes por Copa Argentina).

El debut se llevará a cabo el domingo a las 21. El "Xeneize" (en la duodécima posición de la tabla) recibirá a Argentinos Juniors por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol.