Palpitando las semis: cómo está el historial entre Belgrano y Argentinos Juniors

Belgrano ya piensa en Argentinos Juniors, su rival en semifinales de la Copa Argentina. El “Pirata” y el “Bicho” se enfrentaron 36 veces en partidos oficiales, con un historial parejo: los cordobeses ganaron 13 partidos, los de La Paternal 9 y empataron en 15 oportunidades.

El último cruce entre ambos fue el 26 de abril de este año en el Gigante de Alberdi. Aquella tarde, terminaron 1-1 con goles de Nicolás “Uvita” Fernández para Belgrano y de Alan Lescano, de penal, para Argentinos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En los últimos cinco enfrentamientos, Belgrano saca ventaja: logró 2 victorias, 2 empates y apenas una derrota. Ahora volverán a medirse en un duelo mano a mano por un lugar en la final. En la otra llave de semifinales espera Independiente Rivadavia, mientras que su rival saldrá del cruce entre Racing y River.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/