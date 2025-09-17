Palpitando las semis: cómo está el historial entre Belgrano y Argentinos Juniors
Se enfrentaron en 36 ocasiones y la última vez que se vieron las caras fue en abril de este año. Mirá.
17/09/2025 | 19:58Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano y Argentinos se medirán en semifinales de Copa Argentina. Foto: archivo.
Belgrano ya piensa en Argentinos Juniors, su rival en semifinales de la Copa Argentina. El “Pirata” y el “Bicho” se enfrentaron 36 veces en partidos oficiales, con un historial parejo: los cordobeses ganaron 13 partidos, los de La Paternal 9 y empataron en 15 oportunidades.
El último cruce entre ambos fue el 26 de abril de este año en el Gigante de Alberdi. Aquella tarde, terminaron 1-1 con goles de Nicolás “Uvita” Fernández para Belgrano y de Alan Lescano, de penal, para Argentinos.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
En los últimos cinco enfrentamientos, Belgrano saca ventaja: logró 2 victorias, 2 empates y apenas una derrota. Ahora volverán a medirse en un duelo mano a mano por un lugar en la final. En la otra llave de semifinales espera Independiente Rivadavia, mientras que su rival saldrá del cruce entre Racing y River.
/Inicio Código Embebido/
Copa Argentina. Belgrano sueña en grande: venció a Newells, jugará semis y ahora va por todo
El “Pirata” venció a la “Lepra” por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Jugará la próxima ronda ante Argentinos Juniors.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué están preparando Belgrano y Argentinos Juniors? Están preparándose para enfrentar en semifinales de la Copa Argentina.
¿Cuántas veces se han enfrentado en la Primera División? Se han enfrentado 14 veces, con un historial parejo.
¿Cuándo fue el último partido entre ellos? El último partido fue el 26 de abril de este año.
¿Cuál fue el resultado del último cruce? El resultado fue 1-1, con goles de Matías “Uvita” Fernández y Alan Lescano.
¿Quiénes esperan en la otra llave de semifinales? En la otra llave espera Independiente Rivadavia, mientras que su rival saldrá del cruce entre Racing y River.