Furor pirata en Alberdi por las entradas para el duelo con Newell's
La venta es de 11 a 18 en las boleterías de la calle Orgaz, este lunes y martes.
15/09/2025 | 11:40Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.
FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.
FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.
FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.
FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.
FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.
Desde este domingo, los hinchas de Belgrano se llegaron hasta el Gigante de Alberdi para tener los primeros lugares y hoy a partir de las 11 comprar sus entradas para el partido de Cuartos de Copa Argentina, ante Newell’s.
Uno de los fanáticos que habló con Cadena 3 dijo que llegó a las afueras del Julio César Villagra a las 17 del domingo.
La venta de localidades es en las boleterías del Gigante de Alberdi (calle Orgaz) de 11 a 18.
Lunes: Exclusivo para socios/as. Cada persona podrá adquirir una entrada por carnet, sin ser necesaria la presencia del titular del mismo, con un máximo de cinco entradas por compra.
Martes 16/9: Venta del remanente, para socios/as y público en general.
Precios:
Popular: $35.000
Platea Este: $60.000
El duelo se jugará el próximo miércoles 17/9 a las 18 hs en el Estadio Parque La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Informe de Lucía González y Orlando Morales.
Lectura rápida
¿Qué evento se está promocionando? Se está promocionando la venta de entradas para el partido de Cuartos de Copa Argentina entre Belgrano y Newell’s.
¿Quiénes son los protagonistas del evento? Los protagonistas son los hinchas de Belgrano y el equipo Newell’s.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará el miércoles 17/9 a las 18 hs.
¿Dónde se realizará el partido? El partido se realizará en el Estadio Parque La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
¿Cómo se realizará la venta de entradas? La venta se realizará en las boleterías del Gigante de Alberdi de 11 a 18, primero para socios/as y luego para el público en general.