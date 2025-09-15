En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Furor pirata en Alberdi por las entradas para el duelo con Newell's

La venta es de 11 a 18 en las boleterías de la calle Orgaz, este lunes y martes. 

15/09/2025 | 11:40Redacción Cadena 3

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon Alberdi.

Desde este domingo, los hinchas de Belgrano se llegaron hasta el Gigante de Alberdi para tener los primeros lugares y hoy a partir de las 11 comprar sus entradas para el partido de Cuartos de Copa Argentina, ante Newell’s.

Uno de los fanáticos que habló con Cadena 3 dijo que llegó a las afueras del Julio César Villagra a las 17 del domingo.

La venta de localidades es en las boleterías del Gigante de Alberdi (calle Orgaz) de 11 a 18.

Lunes: Exclusivo para socios/as. Cada persona podrá adquirir una entrada por carnet, sin ser necesaria la presencia del titular del mismo, con un máximo de cinco entradas por compra.

Martes 16/9: Venta del remanente, para socios/as y público en general.

Precios:

Popular: $35.000

Platea Este: $60.000

El duelo se jugará el próximo miércoles 17/9 a las 18 hs en el Estadio Parque La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

Informe de Lucía González y Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué evento se está promocionando? Se está promocionando la venta de entradas para el partido de Cuartos de Copa Argentina entre Belgrano y Newell’s.

¿Quiénes son los protagonistas del evento? Los protagonistas son los hinchas de Belgrano y el equipo Newell’s.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará el miércoles 17/9 a las 18 hs.

¿Dónde se realizará el partido? El partido se realizará en el Estadio Parque La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

¿Cómo se realizará la venta de entradas? La venta se realizará en las boleterías del Gigante de Alberdi de 11 a 18, primero para socios/as y luego para el público en general.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho