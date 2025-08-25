En vivo

Deportes

Belgrano pierde con Central Córdoba en el Gigante de Alberdi: seguilo en vivo

El encuentro se juega desde las 19 en el Estadio Julio César Villagra. El "Pirata" estrena camiseta. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

25/08/2025 | 19:50

FOTO: Belgrano recibe a Central Córdoba en Alberdi. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Belgrano y Central Córdoba chocan en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

Partido en desarrollo

Seguí la transmisión en vivo por el YouTube de la radio:

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Belgrano y Central Córdoba.

¿Cuándo se juega el partido?
Este lunes a las 19 horas.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Julio César Villagra, Córdoba.

¿Cómo está el desempeño de Belgrano?
Llega con cuatro partidos sin derrotas y una reciente eliminación en la Copa Argentina.

¿Qué canales transmiten el partido?
Se puede ver por ESPN Premium y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

