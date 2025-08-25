Los puntajes de la derrota de Belgrano ante Central Córdoba
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
25/08/2025 | 20:59Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano perdió con Central Córdoba.
Belgrano
Thiago Cardozo: 3
Leonardo Morales: 4
Lisandro López: 4
Nicolás Meriano: 4
Gabriel Compagnucci: 5
Santiago Longo: 4
Rodrigo Saravia: 4
Federico Ricca: 5
Lucas Zelarayán: 6
Franco Jara: 3
Nicolás Fernández: 4
Central Córdoba
Alan Aguerre: 8 (Figura)
Facundo Mansilla: 6
Jonathan Galván: 6
Juan Pignani: 6
Gonzalo Trindade: 6
Matias Vera:6
Fernando Juárez: 6
Iván Pillud: 6
Leonardo Heredia: 5
Matías Godoy: 4
Gastón Verón: 8
Suplentes
Diego Barrera: 7