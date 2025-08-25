En vivo

Deportes

Los puntajes de la derrota de Belgrano ante Central Córdoba

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos. 

25/08/2025 | 20:59Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano perdió con Central Córdoba.

Belgrano

Thiago Cardozo: 3

Leonardo Morales: 4

Lisandro López: 4

Nicolás Meriano: 4

Gabriel Compagnucci: 5

Santiago Longo: 4

Rodrigo Saravia: 4

Federico Ricca: 5

Lucas Zelarayán: 6

Franco Jara: 3

Nicolás Fernández: 4

Central Córdoba

Alan Aguerre: 8 (Figura)

Facundo Mansilla: 6

Jonathan Galván: 6

Juan Pignani: 6

Gonzalo Trindade: 6

Matias Vera:6

Fernando Juárez: 6

Iván Pillud: 6

Leonardo Heredia: 5

Matías Godoy: 4

Gastón Verón: 8

Suplentes

Diego Barrera: 7

