Deportes

Belgrano empató 0-0 ante Aldosivi y no pudo subirse a la punta de la Zona A

El encuentro se disputó en el estadio José María Minella. “El Pirata” tuvo el control de las acciones, pero nunca pudo poner en aprietos al “Tiburón”. De esta manera, quedó como escolta con 8 puntos.

15/08/2025 | 17:09Redacción Cadena 3

FOTO: "El Uvita" Fernández intenta eludir la marca. (Foto: CAB)

En un encuentro de trámite discreto y pocas emociones, Belgrano y Aldosivi igualaron sin goles este jueves en el estadio José María Minella, por la cuarta fecha de la Zona A del torneo.

El equipo cordobés fue quien tuvo mayor posesión y buscó con más insistencia el arco rival, pero nunca logró vulnerar a un Aldosivi que se mostró ordenado y firme en defensa. El Tiburón apostó a un juego más conservador, conteniendo los avances del "Pirata" y cerrando espacios con eficacia.

Pese al dominio territorial de los dirigidos por Ricardo Zielinski, Belgrano no generó situaciones claras y careció de profundidad en los metros finales. El empate deja al conjunto cordobés como escolta de la Zona A con 8 puntos, mientras que el "Tiburón" sigue sin despegar en la tabla, aunque sumó un punto valioso en casa.

El partido dejó poco para el análisis futbolístico, pero mucho para pensar en lo que ambos equipos deberán ajustar si quieren aspirar a más en el torneo.

En desarrollo.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3:

[Fuente: Noticias Argentinas]

