Manuel Córdoba, el DT argentino que dirige a Chile y lo comparan con Bielsa

Ignacio García Iturriza

La voz áspera de Juan Manuel Córdoba retumba en el estadio vacío de Quimsa. Se lo escucha seguro, convencido, con el respaldo de ser uno de los formadores de la nueva camada del básquet chileno. En Santiago del Estero comanda su segundo ciclo en la selección y tiene la ventaja de conocer a cada uno de sus jugadores desde que eran adolescentes.

Esta historia comenzó en el año 2010, cuando asumió la responsabilidad de dirigir todas las selecciones masculinas, menores y mayores. Como menciona el título, muchos chilenos comparan a Córdoba, con lo que hizo el “Loco” Bielsa en el fútbol de Chile. Un cambio de chip. Un chispazo que empujó a una generación talentosa a ir más allá, a creer que podía ser competitiva ante las potencias.

Nicolás Carvacho, Sebastián Herrera, Ignacio Varela y Felipe Haase son algunos de los representantes de esta nueva ola que se fogueó en competencias internacionales y logró salir del país para jugar en equipos europeos o formarse en universidades de Estados Unidos. Todos ellos, corren de un lado a otro de la cancha mientras su DT habla con Cadena 3. Este sábado tendrán el desafío de medirse ante Argentina, uno de los países más importantes de la región.

Carvacho, Ansaldo y Haase se abrazan al equipo. (FIBA)

“Sabemos que vamos a enfrentar una potencia mundial del básquet y con jugadores consagrados, muchos de ellos con paso NBA y vamos a ir con todo, a tratar de competirles y a tratar de hacerle la vida imposible”, afirmó convencido Córdoba.

Su equipo viene de ganar los tres partidos que disputó ante rivales que están arriba de Chile en el ranking FIBA: Islas Vírgenes, Uruguay y Colombia. “Queremos ser competitivos, seguir dando muestras de que el básquetbol chileno está avanzando”, sostuvo.

El desarrollo chileno, una apuesta con identidad argentina

Desde el año 2006 hasta la actualidad hubo cinco entrenadores argentinos al frente de la selección chilena. Esta es la segunda etapa de Manuel Córdoba, antes Guillermo Vecchio, Cristian Santander, Daniel Frola y Carlos Duro fueron los representantes “argentos”.

Manuel Córdoba en el partido ante Uruguay. (FIBA)

“Creo que al básquet chileno le faltaba un poco de identidad, no existen los clubes como hay acá en Argentina y nosotros hicimos que la Selección fuera el mejor club de Chile”, lanza Córdoba y agrega: “No es fácil desarrollarse como basquetbolista profesional, porque Chile no tiene una historia muy rica en el básquet y no hay tantos referentes”.

En ese sentido, el libro “Derribando muros”, del escritor chileno Nelson Quiroz Rojas detalla la carrera de estos jóvenes y pone sobre la mesa el cambio de época que vive el país trasandino: “La última actuación destacada a nivel adulto fue el cuarto lugar en el Sudamericano de Montevideo 1981 (…) varias generaciones de jugadores se fueron perdiendo en el camino, debido a malos procesos, a la mejora constante de las cuatro potencias sudamericanas, y la desorganización general y constante a nivel federativo”.

Por eso, cuando Manuel Córdoba consiguió llevar a esta nueva camada al tercer lugar del torneo Odesur 2010 de Colombia, comenzó a edificarse el camino que conduce hasta la actualidad.

Festejo chileno. (FIBA)

“La influencia del entrenador argentino en Chile es muy marcada, hay varios entrenadores argentinos que se han quedado en Chile, que tratan de poner la impronta nuestra, del club, de sobreponerse a lo que venga, de estar acostumbrados muchas veces a trabajar con muchas carencias”, explicó el DT nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

A diferencia de lo que sucede en el fútbol chileno, que son las sociedades anónimas quienes manejan las instituciones, en el básquet los equipos son clubes, universidades o escuelas, con una mayor tradición basquetbolística en el sur del país.

El amor por la selección, la receta para potenciar el talento

“El cambio de cabeza de querer pertenecer a la Selección es lo que estos chicos están demostrando hoy en día y ellos hacen lo imposible por querer estar”, remarcó Córdoba.

Y aclaró: “Creo que soy uno de los tantos entrenadores importantes que han llevado al básquetbol de Chile a tener un cambio de mentalidad, sobre todo en querer formar una carrera de basquetbolista profesional”.

"Recuerdo alguna cruzada de Cordillera en pleno invierno para jugar a Mendoza, concentraciones en lugares del norte de Chile, Antofagasta, en Iquique, en el sur. Cuando teníamos la posibilidad de juntarnos, nos juntábamos y los chicos fueron queriendo la camiseta", reflexionó.

"Hoy nos volvimos a encontrar y creo que estamos disfrutando ambos el desarrollo de ellos en sus carreras afuera de Chile y también el desarrollo mío como entrenador. Creo que nos encuentra en un buen momento y nos alimenta el apetito de poder seguir dando pasos adelante en el progreso del básquet chileno", sumó.

Por último, el entrenador argentino dejó un mensaje a futuro: “Sé que podemos seguir mejorando, es un equipo joven, con jugadores que están en evolución permanente y creo que el entusiasmo y el amor que ellos sienten por su camiseta, va a hacer que nos podamos ilusionar con dar un salto de calidad. Después dependerá de muchos factores que están fuera del alcance de uno, pero vamos a hacer todo lo posible por tratar de seguir dándole alegría al básquetbol chileno”.