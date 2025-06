Los jugadores celebran el descanso en las Finales y su impacto positivo

La importancia del descanso se hizo evidente para Tyrese Haliburton, el guardia de Indiana, quien cojeaba al salir de la conferencia de prensa tras el juego 5 de las Finales de la NBA. Con una lesión en la parte inferior de la pierna, que no fue claramente definida, Haliburton se beneficia claramente del actual calendario que permite días de descanso.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, destacó la relevancia de estos intervalos, afirmando: “Las Finales de la NBA son uno de los grandes escenarios en todos los deportes, y no deberían ocurrir de manera rápida. El espacio entre los partidos es crucial para la salud de los jugadores y es un aspecto muy importante”.

En esta serie, sólo se presentó un día de separación entre el juego 3 y el 4 en Indianápolis, mientras que todos los demás partidos disfrutaron de un intervalo de dos días, incluyendo el próximo juego 6 programado para el jueves en Indy.

Si los Pacers logran ganar, podrían forzar un séptimo juego en Oklahoma City, lo que también les otorgaría un par de días adicionales de descanso antes del encuentro dominical.

El Thunder, por su parte, también aprecia que el calendario ofrece días de recuperación. “Nos recuperamos”, comentó el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. “Las Finales son fantásticas porque hay más tiempo entre partidos. Es importante para el descanso y la recuperación en esta época del año”.

Incluso los jugadores que no presentan lesiones, como el MVP de la liga y estrella del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, valoran esos días: “Son muchos partidos. Es agotador, no hay duda. Cada juego es exigente y, si das todo en cada posesión, es normal sentirse cansado. No soy el único que siente esto”.

A lo largo de la historia, las Finales no siempre han brindado ese privilegio. En sus inicios, en 1947, se disputaron cinco partidos en siete días, algo inimaginable hoy en día, ya que la NBA ha dejado de programar esos maratones en la temporada regular durante la última década.

La serie de este año ha permitido un ritmo más humano. Carlisle ejemplificó este hecho mencionando que el actual viaje entre las ciudades es más corto que en años anteriores, lo que significa menos desgaste para los jugadores.

Esos dos días adicionales de descanso son benéficos no sólo para los atletas, sino también para los entrenadores, quienes pueden dedicar más tiempo a estudiar tácticas. Haliburton, por su parte, tendrá más tiempo para trabajar en su recuperación y estar listo para encarar el juego seis. Carlisle concluyó destacando la significancia de esta oportunidad única: “Este es un momento único en la vida para todos los que juegan. No muchos se sentarán, incluso si están un poco golpeados”.