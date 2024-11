El Gobierno confirmó los tres días no laborables con fines turísticos para 2025

El Poder Ejecutivo Nacional estableció, mediante el Decreto 1027/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, tres días no laborables con fines turísticos para el año 2025.

Esta decisión se enmarca en las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables en la Argentina.

De acuerdo con el artículo 1° del decreto, se establecieron las siguientes fechas como días no laborables:

• 2 de mayo (viernes)

• 15 de agosto (viernes)

• 21 de noviembre (viernes)

Esas fechas no contarán como feriados sino como días no laborables con fines turísticos. Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les otorgan o no el día libre a sus empleados.

Promoción del turismo y reducción de estacionalidad

En los fundamentos del decreto, se subrayó que la decisión tiene como objetivo distribuir el turismo a lo largo del año, contrarrestando la estacionalidad que afecta al sector.

Según el texto, “dicha facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina”, y añadió que estas fechas específicas están diseñadas para generar beneficios económicos en destinos turísticos de todo el país.

Asimismo, se mencionó que los días seleccionados coinciden estratégicamente con lunes o viernes para fomentar escapadas de fin de semana largo.

Feriados nacionales en 2025

Inamovibles

• 1° de enero (miércoles): Año Nuevo

• 3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval

• 24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

• 2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

• 18 de abril (viernes): Viernes Santo

• 1° de mayo (jueves): Día del Trabajador

• 25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo

• 20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

• 9 de julio (miércoles): Día de la Independencia

• 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción de María

• 25 de diciembre (jueves): Navidad

Trasladables

• 17 de junio (martes, se traslada al lunes 16): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

• 17 de agosto (domingo): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

• 12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

• 20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional