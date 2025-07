Sociedad Rural: Pereda desmiente una interna, pero reconoce diferencias con Pino

En las últimas horas, una inesperada controversia sacudió a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina (SRA), justo en el marco de la 137° edición de la tradicional muestra del campo en Palermo.

Este martes por la mañana se llevó a cabo una asamblea de socios para debatir el futuro de la presidencia de la entidad, actualmente encabezada por Nicolás Pino.

La SRA estableció recientemente un límite de tres períodos de dos años para las reelecciones, lo que implicaría que el mandato de Pino debería finalizar en diciembre de este año.

Sin embargo, mediante una interpretación respaldada por la Inspección General de Justicia (IGJ), Pino busca extender su gestión, lo que habría desatado el malestar de Marcos Pereda, su vicepresidente y potencial sucesor.

En diálogo con la prensa, Pereda expresó su preocupación por la situación: "Lo importante es hoy es la feria de Palermo, todo lo demás para mí es secundario y lamento mucho que haya habido este tipo de notas y cuestiones."

Al ser consultado sobre sus aspiraciones a la presidencia, no las descartó: "Todavía es muy temprano para eso, no es momento de estar pensando en eso. No sé de dónde salió la idea de que esto era una interna, yo no estuve fogoneando eso. Pero, llegado el momento, si los socios creen que soy una alternativa viable, estoy para ser el presidente de la Rural."

Pereda también marcó diferencias con Pino al abogar por una postura más distante del Gobierno nacional, en línea con el rol de la Sociedad Rural en la Mesa de Enlace; mientras que Pino mantiene una relación más cercana con las autoridades.

Esta interna, que estalló en un momento clave para el sector agropecuario, promete seguir generando repercusiones en el seno de una de las entidades más influyentes del campo argentino.

Informe de Ariel Rodríguez.