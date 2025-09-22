En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Pampita se quebró al recuperar los celulares robados con fotos de su hija

La modelo se encuentra en España tras un robo en su hogar en Barrio Parque. Una banda de delincuentes aprovechó un corte de luz y dejó los celulares robados en el estudio jurídico de Fernando Burlando.

22/09/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Pampita recupera celulares robados en un lujoso barrio de Buenos Aires

  1.

    Audio. Pampita recuperó el celular robado con fotos de Blanca

    Ahora país

    Episodios

La modelo Pampita, actualmente en España, sufrió un robo en su hogar en el exclusivo barrio Parque de Buenos Aires. Según informes, una banda de al menos siete delincuentes ingresó a su propiedad, aprovechando un corte de luz en la zona.

Fernando Burlando, abogado penalista, confirmó que los delincuentes dejaron los celulares robados en su estudio jurídico. Pampita había solicitado la devolución de los dispositivos, ya que contenían las únicas fotos de Blanca, su hija fallecida a los 6 años. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Ofrecía recompensa por la devolución de los celulares, porque no tenía otro registro de su hija”, afirmó Burlando a Cadena 3. A pesar de que las cámaras de seguridad del barrio registraron la presencia de los delincuentes, hasta el momento no hay detenidos.

Los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa y se retiraron por la delantera. Se reporta que incluso dejaron un arma en la propiedad.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El robo ocurrió el fin de semana, mientras Pampita se encontraba fuera del país. La policía y la seguridad del barrio están activamente investigando el caso, aunque aún no se conocen detalles sobre la hora exacta del incidente.

Este hecho ha generado preocupación entre los residentes de Barrio Parque, conocido por ser uno de los más seguros y lujosos de la ciudad. 

Informe de Mauricio Conti 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho