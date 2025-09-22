Pampita se quebró al recuperar los celulares robados con fotos de su hija

La modelo Pampita, actualmente en España, sufrió un robo en su hogar en el exclusivo barrio Parque de Buenos Aires. Según informes, una banda de al menos siete delincuentes ingresó a su propiedad, aprovechando un corte de luz en la zona.

Fernando Burlando, abogado penalista, confirmó que los delincuentes dejaron los celulares robados en su estudio jurídico. Pampita había solicitado la devolución de los dispositivos, ya que contenían las únicas fotos de Blanca, su hija fallecida a los 6 años.

“Ofrecía recompensa por la devolución de los celulares, porque no tenía otro registro de su hija”, afirmó Burlando a Cadena 3. A pesar de que las cámaras de seguridad del barrio registraron la presencia de los delincuentes, hasta el momento no hay detenidos.

Los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa y se retiraron por la delantera. Se reporta que incluso dejaron un arma en la propiedad.

El robo ocurrió el fin de semana, mientras Pampita se encontraba fuera del país. La policía y la seguridad del barrio están activamente investigando el caso, aunque aún no se conocen detalles sobre la hora exacta del incidente.

Este hecho ha generado preocupación entre los residentes de Barrio Parque, conocido por ser uno de los más seguros y lujosos de la ciudad.

Informe de Mauricio Conti