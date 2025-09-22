El hermano de Pampita ofrece recompensa tras el robo de material sentimental

Carolina "Pampita" Ardohaín sufrió un robo en su casa de Barrio Parque y su hermano, Guillermo Ardohaín, hizo un desesperado pedido con el fin de poder recuperar material familiar de gran valor sentimental.

"Uno está acompañando y apoyando, cuando pasa algo así tenés una sensación difícil de explicar, que es lo que siente mi hermana", aseguró Guillermo, en diálogo con la prensa, desde la puerta de la casa de la modelo.

"Caro llegó de viaje por trabajo y se encontró con esto, todo revuelto. Gracias a Dios lo importante es que no estaban los chicos. Lo que quería detallar es que se llevaron cosas que tienen un valor afectivo que va más allá de lo material, así que si podemos dar con eso nosotros podemos ofrecer una recompensa", afirmó el hermano de Pampita.

"Son cosas que Caro conserva hace mucho tiempo de mi sobrina, no sirven de nada y para nosotros hoy sirve de todo. Las cosas más preciadas que tenemos, si se pudiera recuperar puede haber una recompensa, lo que sea necesario", insistió Guillermo, en referencia a las fotos y videos de Blanca Vicuña, la hija de Pampita que murió en el año 2012.

Pampita también habló con la prensa y contó que lo único que le interesa es recuperar las imágenes de Blanca: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable".