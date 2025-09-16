Pablo Musse: "A Solange le prometí justicia, hasta ahora no lo conseguimos"

Pablo Musse, padre de Solange, expresó su profunda decepción y dolor tras el fallo del jurado popular en el juicio contra dos imputados y exfuncionarios del COE, Eduardo Andrada y Analía Morales.

En diálogo con Cadena 3, Musse no ocultó su frustración por lo que consideró una falta de justicia y señaló irregularidades en el proceso judicial.

"La verdad, nunca esperamos que el jurado popular falle como falló. En los alegatos, parecía que el imputado era yo, no Andrada ni Morales", afirmó Musse, visiblemente afectado.

Recordó que desde el inicio de la causa, presentada en la Justicia Federal, tuvo dudas sobre su desarrollo. "Siempre desconfié de la justicia. No podía ser que haya cuatro imputados al principio, luego dos, y que el juez Claudio Mazuqui, muy amigo de Andrada, dictara falta de mérito hace dos años", señaló.

Pablo sostuvo que el traslado de la causa a Huinca Renancó y la posterior elevación a juicio con solo dos acusados ya le generaban sospechas.

También criticó la labor del fiscal Julio Rivero, a quien acusó de no haber profundizado en la investigación. "Todas las pruebas las brindé yo desde el minuto uno: mails, WhatsApp, llamadas telefónicas. La defensa las usó, pero el fiscal no", expresó con enojo. "Me dio bronca, faltó investigación. Fue un sabor amargo, a poco. Encapsularon la causa en dos personas, como si no hubiera un sistema detrás".

Musse recordó aquel día que no lo dejaron entrar a la provincia de Córdoba para ver a su hija. "Ese domingo, nadie me atendió, nadie se hizo cargo. Era feriado, y parecía que estaban de joda. Ni Andrada se acercó al puesto sanitario a hablar conmigo", recordó con indignación.

También lamentó que, entre el 16 y el 21 de agosto, ninguna autoridad, ni de Nación, ni de Córdoba, ni de Neuquén, reconociera el error y permitiera su ingreso. "No hubo humanidad, sentido común, ni empatía. Sol tenía cáncer de mama en estado 4, y mi cuñado, Pablo, una discapacidad. Nadie lo tuvo en cuenta", afirmó.

A pesar del fallo adverso, Musse señaló: "Vamos a apelar, iremos a casación. Esto nos llevará un año o un año y medio más, pero seguiremos esperando justicia", aseguró, tras confirmar que ya dialogó con su abogado, Carlos Nayi, para analizar los pasos a seguir.

"Es injusto lo que nos pasó. Le hice dos promesas a Solange: estar con ella, que no pude cumplir, y buscar justicia por ella. Hasta ahora no lo conseguimos, pero no vamos a bajar los brazos", enfatizó.

Musse también cuestionó que la causa no apuntara a los responsables de mayor rango. "El fiscal Rivero dejó claro que esto no llegaba al entonces gobernador Juan Schiaretti ni al ministro de Salud. Pero yo creo que se evitó juzgar a todo un sistema que permitió que esto pasara", sentenció.

Solange, una joven de 35 años oriunda de Alta Gracia (Córdoba), luchaba contra un cáncer de mama en estadio IV, una enfermedad terminal que la tenía internada en un sanatorio local.

El 15 de agosto de 2020, su padre, Pablo Musse, viajó urgentemente desde Plottier (Neuquén) para acompañarla en sus últimos días y despedirse de ella. Sin embargo, en el límite provincial de Córdoba, fue retenido en un control sanitario por no presentar un PCR negativo reciente, requisito obligatorio en ese momento de la pandemia.

A Musse le realizaron dos test rápidos en el lugar, que resultaron positivos (aunque luego se demostraron como falsos positivos, ya que un hisopado en Neuquén confirmó que no tenía el virus). A pesar de su situación excepcional —explicó que su hija agonizaba y que él no representaba un riesgo—, los funcionarios no le permitieron el ingreso. Fue escoltado de regreso por patrulleros, sin poder descansar ni recibir atención.

Solange falleció el 21 de agosto de 2020, cinco días después, sin poder abrazar a su padre por última vez. El caso expuso las rigideces de los protocolos sanitarios y generó un debate nacional sobre abusos de autoridad durante la emergencia.

La denuncia inicial se presentó en la Justicia Federal, pero la causa se elevó a juicio oral en Río Cuarto (Córdoba) contra dos exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial: Eduardo Andrada (exdirector del Hospital de Huinca Renancó) y Analía Morales (trabajadora social del Hospital de Río Cuarto e integrante del COE Regional). Ambos estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Inicialmente, hubo cuatro imputados, pero solo ellos llegaron al banquillo.

Durante el juicio, que incluyó testimonios de exministros, médicos, policías y miembros del COE, se debatió si los acusados actuaron con rigidez excesiva o si siguieron órdenes superiores.

El juicio culminó este lunes en los Tribunales de Río Cuarto, con la participación de un jurado popular por primera vez en un caso de esta naturaleza. Tras los alegatos —donde la fiscalía pidió un año y seis meses de prisión, y la querella dos años condicionales—, el jurado absolvió a ambos acusados. En el caso de Andrada, los jurados entendieron que no tuvo responsabilidad directa en la decisión final). Morales fue absuelta por unanimidad.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.