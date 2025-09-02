Pablo Musse, padre de Solange: "Los responsables son de mucho más arriba"

El juicio que se celebra en Río Cuarto marca un hito histórico al ser el primero que aborda las violaciones a los d derechos humanos ocurridas durante la pandemia. Pablo Musse, padre de Solange, quien falleció en agosto de 2020, se presenta como una de las voces principales en la búsqueda de justicia.

Musse destacó la importancia del apoyo recibido por la prensa y la sociedad: "La prensa como la gente común fue la que acompañó y sigue acompañando hasta el día de hoy".

"Queremos realmente ver a los responsables directos que estuvieron detrás de todo lo que pasó", señaló. Desde el inicio del proceso, ha insistido en que las responsabilidades no deben ser limitadas a unos pocos (sólo hay dos acusados ex miembros del COE de Huinca Renancó en el banquillo).

"No puede ser que el doctor Andrada o la señora Morales... los responsables son mucho más arriba", dijo.

Su cuñada, Paola, quien testificó desde una silla de ruedas, revela las duras condiciones enfrentadas: "Nos mandaron 700 kilómetros de vuelta sin dejarlos ni siquiera parar en un baño". Este relato muestra el sufrimiento adicional que enfrentaron en un momento ya de por sí devastador.

Musse también señaló la irregularidad en la gestión del protocolo de excepciones que debería haber permitido su despedida: "Si contemplaba el caso de excepción, el último adiós y todo, sí está contemplado".

El juicio sigue su curso en Río Cuarto, mientras Pablo y su familia mantienen viva la esperanza de obtener justicia por Solange: "Este juicio es por ella, se lo prometimos, le prometimos justicia".

El juicio contra dos integrantes del COE de Huinca Renancó comenzó este lunes en la Cámara del Crimen de Río Cuarto.

Los acusados son Analia Morales, asistente social, y el doctor Eduardo Andrada, médico del puesto sanitario de la localidad.

Ambos impidieron el ingreso de Pablo Musse a Córdoba en agosto de 2020, cuando su hija, Solange, se encontraba internada en respirador artificial y falleció poco después. Desde el COE acordaron que debía interrumpirse el paso y retornar a Neuquén.

Entrevista de Miguel Clariá.