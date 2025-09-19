La primavera llega con un doble frente de tormentas y un frío sorpresivo

El clima no da tregua en el centro del país, y el meteorólogo Gerardo Barrera dialogó sobre los próximos cambios que se avecinan, advirtiendo sobre una secuencia de eventos que mantendrá en vilo a gran parte de la región.

Barrera desglosó un pronóstico que incluye un doble ciclo de tormentas y la llegada de un frente frío que hará descender drásticamente las temperaturas.

"Lo de hoy podríamos decir que lo más importante ya pasó sobre Buenos Aires", aseguró Barrera, refiriéndose al primer frente que ya se disipa.

Sin embargo, este ciclo continuará su avance: "La provincia de Santa Fe, la de Entre Ríos y también el territorio uruguayo van a tener tormentas y chaparrones en el transcurso de la tarde y las primeras horas de la noche".

Además, advirtió sobre la situación en Córdoba, señalando que "entre la tarde y la noche de hoy, en esa región, en los valles serranos y en las cercanías de la ciudad, podemos tener alguna tormenta dando vuelta".

El experto hizo especial hincapié en el riesgo de granizo, un fenómeno común en este tipo de formaciones: "Cada vez que hay una formación de tormentas, esas nubes contienen granizo, y por eso es que hay que tener mucha precaución porque en el momento que están en su etapa de madurez... ese granizo cae y muchas veces causa mayores inconvenientes a una lluvia común".

El meteorólogo confirmó que este es solo el primer acto de la inestabilidad. "Para el día de mañana tenemos un ciclo bastante parecido", adelantó.

Este nuevo frente iniciará su recorrido "entre media mañana y mediodía" sobre La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, para luego "hacia la tarde-noche... estar llegando otra área de tormentas con posibilidad de que pasen cosas parecidas a las que han pasado esta mañana en el sector de Buenos Aires, Río de la Plata, sur de la región del litoral".

El alivio llegará recién el domingo, cuando un "viento del sector sudoeste que empieza a traer aire un poco más fresco, que va estabilizando gradualmente las condiciones".

Sin embargo, la primavera se sentirá por poco tiempo, ya que para la próxima semana se espera un marcado cambio de escenario.

Barrera pronosticó un abrupto descenso de la temperatura: "La semana que viene, entre martes y miércoles, podríamos decir que en la madrugada del miércoles va a ser la madrugada más fresca de la semana en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, con temperaturas que van a estar por debajo de los 5 grados en algunos casos".

A pesar de la ola polar, será un fenómeno pasajero, ya que "el jueves vamos a empezar a notar que sube la temperatura".