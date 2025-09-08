En vivo

Fentanilo contaminado: allanaron la Anmat y a siete funcionarios investigados

El juez Ernesto Kreplak, encargado de la causa, ordenó estos procedimientos con el objetivo de indagar sobre la presunta falta de control ejercida sobre HLB Pharma, el laboratorio implicado.

08/09/2025 | 12:51Redacción Cadena 3

FOTO: La Justicia ordenó allanamientos en la Anmat. (Foto: NA)

La Justicia lleva a cabo un allanamiento en la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). 

Los operativos también incluyen los domicilios de siete funcionarios que están bajo investigación en el marco del caso del fentanilo contaminado, que provocó un total de 96 muertes. 

El juez Ernesto Kreplak, encargado de la causa, ordenó estos procedimientos con el objetivo de indagar sobre la presunta falta de control ejercida sobre HLB Pharma, el laboratorio implicado.

Los allanamientos se realizaron en un contexto de preocupación por la seguridad y regulación de medicamentos en el país. 

La investigación se centra en determinar si hubo negligencia por parte de los funcionarios involucrados en el control y supervisión del laboratorio mencionado.

Informe de Agustín Dadamio.

