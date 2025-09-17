Cayó uno de los prófugos de la lista de los más buscados de Santa Fe

Cayó uno de los hombres más buscados de la provincia de Santa Fe. Ernesto Quintana era el último agregado a la lista y fue detenido este miércoles.

Quintana se encontraba en la lista de los diez más buscados tras su fuga en noviembre de 2023 de la comisaría del distrito costero de la Guardia.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Santa Fe. Alerta por estafas digitales a jubilados en Santa Fe: simulan beneficios La advertencia se emitió luego de que un vecino lograra detectar y frenar un intento de fraude. Según relató, recibió mensajes de WhatsApp con identidad visual similar a la de una petrolera.

/Fin Código Embebido/

Considerado el autor del crimen de Matías Casco, un peón rural asesinado en diciembre de 2020, Quintana también enfrenta cargos vinculados al narcotráfico. La provincia ofrecía una recompensa de veinticinco millones de pesos por información que condujera a su captura.

La inclusión de Quintana en la lista de los más buscados parece haber sido efectiva, ya que fue detenido en una vivienda de la ciudad de Recreo.

En el procedimiento policial, las autoridades encontraron un arma de fuego, munición en la recámara y seis teléfonos celulares.

Informe de Matías Arrieta.