FOTO: Axel vuelve a Córdoba y por primera vez con meet and greet: "Amo la cercanía"

El reconocido artista Axel anunció su esperado concierto en Córdoba, programado para el 21 de noviembre en el Quality. Durante una charla con Cadena 3, Axel expresó su felicidad por volver a la provincia que considera su hogar. "Hace 10 años vivo acá y estar en Córdoba capital me hace muy feliz. Me reciben muy bien y me conecto con la gente," afirmó.

Con un emotivo mensaje, el cantante destacó su amor por la música y por su familia.

A través de su vida cotidiana, el cantante reveló que enfrenta una jornada normal. "Soy de levantarme temprano y no dormirme muy tarde porque me gusta mucho aprovechar el día. Duermo muy bien, yo duermo ocho, diez horas sin ningún problema," señaló.

Además, Axel se involucra activamente en la vida de sus hijos, destacando momentos cotidianos como el recogerlos de la escuela.

Sobre el concierto, mencionó que se animó a ofrecer entradas con meet and greet, creando una experiencia más cercana con sus seguidores. "Este año propusimos hacer cien entradas con meet and greet y fue muy lindo. La gente disfruta de ese momento de intimidad que no podría presenciar de otra forma. Personalmente me encanta la modalidad" explicó. Las entradas para el evento ya están a la venta en qualityespacio.com .

Axel también compartió su expectativa por su gira internacional, mencionando que regresará de un tour por España justo a tiempo para su concierto en Córdoba. Los fans ya muestran gran interés por el evento, y se anticipa una emotiva celebración del cierre de su tour en la ciudad que tanto ama.

Entrevista de Ahora País