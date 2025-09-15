En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Argentina en el top tres mundial por presión impositiva sobre el empleo formal

El alto costo laboral afecta la creación de nuevos puestos de trabajo y la economía nacional.Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis fiscal lo analizó en Cadena 3. 

15/09/2025 | 14:24Redacción Cadena 3

FOTO: Trabajo formal. (Ilustrativa)

  1.

    Audio. Argentina en el top 3 del mundo por presión impositiva sobre empleo formal

    Cadena 3

    Episodios

Argentina se posiciona en el top 3 de países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal, un dato que preocupa y afecta la creación de nuevos puestos laborales. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el costo salarial se incrementa por las cargas laborales que deben asumir tanto empleadores como empleados.

Nadin Argañaraz, director del Instituto, señaló en diálogo con Cadena 3 que al sumar las contribuciones del empleador y los aportes del empleado, la incidencia de estos costos alcanza el 34,6%, posicionando a Argentina por detrás de Austria y Francia en la clasificación mundial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hicimos un estudio de 38 países de la OCDE y Argentina ocupa el tercer lugar en cuanto a contribuciones y aportes a la seguridad social", explicó Argañaraz.

Sin embargo, destaca que el sueldo promedio en Argentina no tributa impuestos a las ganancias, lo que modifica la carga tributaria resultante.

Argentina enfrenta un serio desafío: desde 2010 no crece el empleo privado. "Con un 40% de informalidad en el empleo, los jubilados han perdido poder adquisitivo", añadió Argañaraz.

Una de las propuestas para reducir los altos costes laborales incluye la posibilidad de ajustar las contribuciones patronales a cuenta del IVA. Argañaraz indica que esto podría impulsar la generación de empleo formal.

Entrevista de Ahora País.

Lectura rápida

¿Qué posición ocupa Argentina en presión impositiva sobre el empleo formal? Argentina ocupa el tercer lugar en presión impositiva sobre el empleo formal a nivel mundial.

¿Quién es el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal? El director es Nadin Argañaraz.

¿Desde cuándo no crece el empleo privado en Argentina? El empleo privado en Argentina no crece desde 2010.

¿Cuál es el porcentaje de informalidad en el empleo argentino? El porcentaje de informalidad en el empleo argentino es del 40%.

¿Qué propuesta se menciona para reducir los costos laborales? Se menciona la posibilidad de ajustar las contribuciones patronales a cuenta del IVA.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho