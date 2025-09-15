Argentina en el top tres mundial por presión impositiva sobre el empleo formal

Argentina se posiciona en el top 3 de países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal, un dato que preocupa y afecta la creación de nuevos puestos laborales. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el costo salarial se incrementa por las cargas laborales que deben asumir tanto empleadores como empleados.

Nadin Argañaraz, director del Instituto, señaló en diálogo con Cadena 3 que al sumar las contribuciones del empleador y los aportes del empleado, la incidencia de estos costos alcanza el 34,6%, posicionando a Argentina por detrás de Austria y Francia en la clasificación mundial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hicimos un estudio de 38 países de la OCDE y Argentina ocupa el tercer lugar en cuanto a contribuciones y aportes a la seguridad social", explicó Argañaraz.

Sin embargo, destaca que el sueldo promedio en Argentina no tributa impuestos a las ganancias, lo que modifica la carga tributaria resultante.

Argentina enfrenta un serio desafío: desde 2010 no crece el empleo privado. "Con un 40% de informalidad en el empleo, los jubilados han perdido poder adquisitivo", añadió Argañaraz.

Una de las propuestas para reducir los altos costes laborales incluye la posibilidad de ajustar las contribuciones patronales a cuenta del IVA. Argañaraz indica que esto podría impulsar la generación de empleo formal.

Entrevista de Ahora País.