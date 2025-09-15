En vivo

Rosario

En vivo

En vivo

El dólar se acerca al techo de la banda cambiaria: se ofrece a $1.480

El tipo mayorista se encuentra próximo al límite superior de la zona de "no intervención" establecida por el BCRA.

15/09/2025 | 12:07Redacción Cadena 3

FOTO: Dólar.

La plaza financiera argentina profundiza este lunes la tendencia negativa que arrastra desde la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses.

El dólar minorista en el Banco Nación se vendía a $1.480. El dólar tarjeta se vende a $1.924. El blue continúa en $1.455.

En tanto, el dólar MEP cotiza a $1.471 y el contado con liquidación a $1.478.

Lectura rápida

¿Qué tendencia sigue la plaza financiera argentina? La plaza financiera argentina profundiza una tendencia negativa.

¿Quiénes están involucrados en la situación financiera? El oficialismo está involucrado, especialmente tras su derrota en las legislativas bonaerenses.

¿Cuándo se observa esta tendencia negativa? Esta tendencia negativa se observa desde el lunes posterior a las legislativas bonaerenses.

¿Dónde se cotizan los diferentes tipos de dólar? Los diferentes tipos de dólar se cotizan en el Banco Nación y en el mercado informal.

¿Cómo están los precios del dólar actualmente? El dólar minorista está a $1.480, el dólar tarjeta a $1.924, y el blue a $1.455.

Lo más visto

