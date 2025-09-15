El dólar se acerca al techo de la banda cambiaria: se ofrece a $1.480

La plaza financiera argentina profundiza este lunes la tendencia negativa que arrastra desde la derrota del oficialismo en las legislativas bonaerenses.

El dólar minorista en el Banco Nación se vendía a $1.480. El dólar tarjeta se vende a $1.924. El blue continúa en $1.455.

En tanto, el dólar MEP cotiza a $1.471 y el contado con liquidación a $1.478.