Córdoba apuesta a los clústeres productivos para potenciar el desarrollo

En el marco de la Seman AGTECH en Río Cuarto, el secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Gerardo García Oro, destacó el rol de los clústeres productivos en la articulación entre Estado, empresas y universidades, así como su potencial para generar empleo de calidad en el interior provincial.

—Está bueno que esté presente institucionalmente el Estado provincial. ¿Buscando qué?

—Buscando rescatar y ser parte de toda esta interacción en este ecosistema que la conformación de clústeres a lo largo y ancho de la provincia va guiando. A partir de esa delimitación, se conecta con las universidades, con el mundo de la investigación y con las empresas. Hacerlo en Río Cuarto, con toda su tradición productiva y el interior de la provincia, es un hito relevante. El clúster AGTECH viene trabajando desde 2020 y este evento es parte de mostrar una realidad. Incluso viajamos a Estados Unidos con integrantes del clúster y trajimos mucho enriquecimiento, no solo productivo sino también de oportunidades internacionales.

—¿Córdoba se puede transformar en una capital AGTECH?

—Córdoba ya es relevante. Tenemos una oportunidad inédita. En el viaje a Estados Unidos vimos que no estamos lejos en términos de productividad, innovación y sofisticación de procesos. En genética, por ejemplo, Córdoba ya es una realidad. Si sumamos las conexiones internacionales y los intercambios, podemos dar el salto.

—¿Esto también es una oportunidad para jóvenes que hoy no ven el campo como antes?

—Es una oportunidad y una realidad. Hay que alinear las capacidades productivas con innovaciones y nuevas formas de trabajo en el campo. Que los jóvenes sepan que la genética y la tecnología ya son parte de la producción cordobesa, y que muchas empresas locales marcan ese camino. Córdoba ya tiene vínculos internacionales, y eso atrae a los jóvenes. Además, Río Cuarto es un excelente lugar para desarrollarse profesionalmente, con empleos formales y de calidad. El campo ya no es como en la época de “La familia Ingalls”, ha cambiado totalmente.

—Esto parece también un cambio de paradigma industrial para Córdoba…

—Totalmente. Por eso el gobernador Martín Llaryora transformó el Ministerio de Industria en el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. La matriz productiva está diversificada, con sectores pujantes que marcan el desarrollo provincial. No hay un único sector estratégico, sino que cada región tiene su potencial. En esa lógica, los clústeres permiten sentar en la misma mesa al sector público, privado y a empresas líderes en innovación, que traccionan al resto y fortalecen la formación de recursos humanos.

—¿Qué lugar ocupa AGTECH en ese mapa de clústeres?

—Es uno de los más recientes, pero ya es productivamente una certeza. La biotecnología, la salud, la industria… todos estos sectores se benefician del trabajo en clúster. Así se retroalimenta todo el ecosistema productivo.

Entrevista de Guillermo López