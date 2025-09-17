Por Julio Perotti

El mal trago de los aranceles: Trump pone en jaque al whisky y al bourbon

Mal trago. Y no, no es por la resaca.

Es por los aranceles que Donald Trump decidió aplicar a productos británicos, un 10% que amenaza con arruinar el delicado equilibrio de la industria del whisky.

El caso tiene su ironía: el bourbon estadounidense y el scotch escocés, rivales en las góndolas, en realidad son socios invisibles.

El bourbon solo puede hacerse en EE.UU., con maíz y barriles nuevos de roble.

Esos barriles, una vez usados, cruzan el Atlántico y se convierten en el hogar perfecto para que madure el scotch. Una relación simbiótica que funciona hace décadas.

Pero los aranceles ponen en jaque este matrimonio comercial.

Según cálculos de la propia industria, en Estados Unidos se perderían 3.300 empleos y unos 300 millones de dólares en el sector de la hospitalidad: bares, distribuidores, minoristas.

En Escocia, los costos se dispararían porque dependen de esos barriles usados.

Incluso gigantes como Diageo, dueña de Johnnie Walker y Bulleit, sufrirían pérdidas millonarias.

Lo curioso es que esta medida, supuestamente “nacionalista”, está logrando lo impensado: unir a escoceses y estadounidenses en un mismo lobby contra Trump.

Desde productores de Kentucky hasta el primer ministro escocés reclaman lo mismo: bajar la barrera y dejar que el whisky siga fluyendo.