Vacante en la Corte: Maqueda, de político destacado a juez independiente

Sergio Suppo

El próximo domingo, Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años. Por lo tanto, hoy será su último día como miembro formal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir del lunes, la Corte quedará integrada por solo tres miembros. Esto deja pendientes, si no se modifica la estructura de la Corte, los nombramientos de dos reemplazos: uno para Maqueda y otro para una vacante que lleva años sin cubrirse debido a la falta de acuerdos políticos en el Senado.

Hoy quisiera detenerme en algo inusual: hablar bien de un dirigente político. Juan Carlos Maqueda, durante gran parte de su vida pública, fue precisamente eso, un dirigente político. Profesor universitario y político del peronismo cordobés, ocupó múltiples cargos: fue diputado provincial, diputado nacional, vicejefe de Gabinete durante la presidencia de Carlos Menem, senador nacional y presidente provisional del Senado durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

En su rol como senador y figura clave en esa época, Duhalde lo propuso como miembro de la Corte Suprema tras la crisis institucional que marcó aquellos años. Su designación generó cierta controversia en su momento, ya que no era común que un político activo y de peso, como Maqueda, fuera nombrado para un puesto en la Corte. Si bien había precedentes en décadas anteriores, en los últimos 42 años de democracia este caso fue único. Maqueda pasó de ser senador y presidente provisional del Senado a convertirse en juez de la Corte Suprema, marcando un hito en la historia institucional del país.

Sin embargo, quien se retira hoy no lo hace como un político, sino como un destacado juez de la Corte. Maqueda demostró ser un gran jurista, algo que se puede constatar al analizar sus sentencias y resoluciones. Como se dice comúnmente, los jueces "hablan por sus fallos", y las sentencias firmadas por Maqueda se ajustaron siempre al derecho. Aunque no dejó de tener una perspectiva política, honró el cargo con independencia y profesionalismo.

Durante su trayectoria, se distanció de Ricardo Lorenzetti, a quien apoyó durante años como presidente de la Corte. Este cambio ocurrió porque Maqueda, un hombre de convicciones republicanas, consideró que Lorenzetti había acumulado demasiados períodos como presidente del cuerpo. Posteriormente, comenzó a respaldar a otros aspirantes, como el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Maqueda también tuvo un papel destacado en la reforma constitucional de 1994, donde fue convencional constituyente tanto a nivel provincial como nacional. Como uno de los redactores de la reforma, dejó su marca como un gran constitucionalista.

Se retira con dignidad en un país donde los políticos suelen ser cuestionados antes, durante y después de sus mandatos. No es habitual que dedique palabras de elogio a un dirigente político o a un juez de la Corte, pero creo que Maqueda merece este reconocimiento. Fue un ejemplo de cómo se pueden asumir distintos roles con integridad, ajustándose a las exigencias de cada uno.

Maqueda no fue un operador político en la Corte, sino un juez que actuó con imparcialidad. Aunque conservó sus amistades políticas, no cedió a las presiones externas, que me consta rechazó con firmeza a lo largo de su carrera en el máximo tribunal. Su legado es el de un servidor público ejemplar que cumplió su función con honor y rectitud.