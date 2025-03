Milei reivindica la "mano dura" contra las protestas en la calle

Por Sergio Suppo

Javier Milei no solo es un político enérgico, sino que también utiliza gestos simbólicos que refuerzan su mensaje.

Su decisión de llevar a Expo Agro a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no es casual. Este acto tiene un propósito claro: mostrar al público su alianza y reafirmar su postura sobre el control de la seguridad en las calles.

En un contexto donde la seguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, Milei busca transmitir un mensaje contundente: priorizar el orden y la firmeza ante el desorden social.

El gobierno de Milei se atribuye dos méritos fundamentales: el manejo económico, que incluye la reducción del gasto público, la búsqueda del superávit fiscal y la consecuente disminución de la inflación; y el restablecimiento del orden en las calles, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Esta última fue históricamente un escenario de protestas y cortes de calle que generaron un clima de tensión. En este sentido, Milei dejó claro que no tiene intenciones de tolerar alteraciones al orden público.

La respuesta de Milei ante la manifestación que intentó asaltar el Congreso de la Nación fue clara: reivindicó el uso de la fuerza, incluso en su forma más extrema, por parte de las fuerzas de seguridad. Este acto no solo busca restablecer el orden, sino también enviar un mensaje a quienes se atreven a desafiar la autoridad. Como bien señala el Presidente, "la calle no se puede cortar; se puede manifestar, pero no se puede interrumpir".

Sin embargo, la política de Milei no se limita a la simple aplicación de la ley. Su discurso incluye un lenguaje directo y, en ocasiones, provocador. Al referirse a los manifestantes, no duda en utilizar expresiones fuertes, como "hijo de puta", que reflejan su postura sin tapujos.

Esta manera de comunicarse, aunque polémica, resuena con un sector de la opinión pública que apoya la idea de un gobierno que restablezca el orden en las calles. En este contexto, Milei no se siente limitado por los prejuicios que caracterizaron a otros gobiernos y se muestra como un líder dispuesto a enfrentar la realidad sin adornos.

La reciente protesta del miércoles en el Congreso, que terminó en violencia y dejó un saldo de heridos, es un recordatorio de las tensiones que persisten en la sociedad. Lo que se observa es un ciclo repetido, donde el peronismo jugó un papel central y cuyas consecuencias son evidentes: un aumento en el riesgo para la vida de los ciudadanos y una polarización que dificulta el diálogo.

¿Hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público?

