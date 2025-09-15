Cadena nacional: Milei juega sus cartas y busca recuperar terreno perdido

Por Sergio Suppo

Esta noche, el presidente Javier Milei volverá a dirigirse al país en cadena nacional, un escenario que combina la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 con un trasfondo político inevitable. Más allá de los números, que reflejarán la continuidad del rumbo económico de ajuste y recorte del gasto, el discurso presidencial llega en un momento clave: tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y a semanas de las elecciones del 26 de octubre, que podrían redefinir el mapa político de la Argentina para los próximos dos años.

El contexto pesa más que el contenido técnico del presupuesto. Este proyecto, que incluye la obligación de enfrentar pagos de deuda por 19.000 millones de dólares al FMI, el Banco Mundial, la CAF y bonistas, consolidará la política de ajuste que Milei defiende con firmeza. Sin embargo, el Congreso, donde la oposición ya rechazó los presupuestos de 2023 y 2024, difícilmente lo apruebe en plena campaña electoral. La falta de acuerdo legislativo llevó al Presidente a gobernar con un presupuesto reconducido de la gestión de Sergio Massa, una irregularidad que no le impidió administrar, pero que evidencia las tensiones con la oposición.

El discurso de esta noche no solo buscará reafirmar el rumbo económico, sino también enviar señales al electorado. En Buenos Aires, los libertarios perdieron entre 10 y 15 puntos que Milei necesita recuperar. ¿Habrá gestos para reconquistar a esos votantes desencantados? El desafío del Presidente es mostrarse más “político”, generando expectativas en sectores que podrían volver a apoyarlo. Sin embargo, hasta ahora, la promesa de una “profunda autocrítica” tras la derrota electoral no se tradujo en cambios sustanciales. La creación de mesas de acción política y el ascenso de Lisandro Catalán a ministro del Interior fueron más cosméticos que efectivos. El diálogo con los gobernadores, salvo con los aliados de Entre Ríos, Chaco y Mendoza, se encuentra en punto muerto, con muchos mandatarios provinciales exigiendo conversaciones concretas antes del 26 de octubre.

El Presidente enfrenta, además, un clima de creciente conflictividad social. Las marchas previstas esta semana reflejan el descontento de sectores como el universitario, afectado por el veto al aumento de fondos para la educación superior. La insistencia en el mensaje de "no hay plata" no fue acompañada de una comunicación clara que explique las razones del ajuste a quienes lo votaron. Esta desconexión podría costarle caro en las urnas.

En un escenario de campaña electoral, Milei no solo se enfrenta al kirchnerismo, su adversario principal, sino también a otros referentes políticos y gobernadores que, agrupados en iniciativas como Provincias Unidas, endurecen su discurso. La negociación con estos actores parece postergada hasta después de las elecciones, cuando el resultado electoral defina quiénes tendrán la sartén por el mango.

La cadena nacional de esta noche será, entonces, un ejercicio de equilibrio. Por un lado, Milei reafirmará su compromiso con el ajuste y el pago de las deudas externas. Por otro, intentará recuperar terreno electoral con mensajes que generen esperanza en un electorado que, al menos en parte, parece haber perdido la confianza. El 26 de octubre será una fecha clave, no solo para los resultados electorales, sino para el diseño del futuro político del país. Mientras tanto, el presidente juega sus cartas en un contexto donde la economía y la política se entrelazan más que nunca.