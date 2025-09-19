Yaco Monti en el recuerdo: su charla íntima con Rony Vargas en 2019
El cantante oriundo de San Luis habló con Rony Vargas en Viva la Radio en 2019 y recordó cuáles fueron los temas que lo marcaron. "Por suerte mi música pegó en toda América", dijo a Cadena 3.
19/09/2025 | 13:50Redacción Cadena 3
FOTO: Falleció Yaco Monti.
Audio. Yaco Monti en el recuerdo: su charla íntima con Rony Vargas en 2019
Viva la Radio
En 2019, el histórico locutor Rony Vargas le abrió los micrófonos de Viva la Radio a Yaco Monti, en el ciclo Club del Recuerdo. A lo largo de la entrevista, el cantante mercedino repasó su historia, sus raíces y el camino que lo llevó a convertirse en una de las voces más queridas de la canción melódica y el folclore cuyano.
“Felizmente mi música pegó en toda América, y de eso vivo. Hace más de 30 años que voy y vuelvo por toda América. A veces a España, a Estados Unidos, a Colombia, Ecuador, Chile… también a Perú”, resumió Monti en un pasaje que reflejó la dimensión internacional de su carrera.
El nacimiento de “Yaco Monti”
Con su nombre real, Julio César Eugenio, el músico contó a Vargas cómo surgió su apodo artístico. “Yo ya cantaba Siempre te recordaré, pero había un muchacho llamado Julio César que también se presentaba. Caminando por Buenos Aires, me acordé de la Biblia y de un apellido familiar. Así nació Giacomonti, que después quedó como Yaco Monti, por iniciativa mía nomás”.
De familia numerosa —“éramos ocho hermanos, cuatro varones y cuatro mujeres”— recordó a su padre, tintorero, como la persona que lo impulsó desde niño a cantar. “Mi viejo me llevaba la guitarra en bicicleta hasta la radio. A los cinco años ya me acompañaba”, dijo emocionado.
Luto en la música. Falleció Yaco Monti, referente de la música romántica y el folclore cuyano
Murió este jueves en Buenos Aires a los 80 años tras enfrentar una dura enfermedad. La noticia fue confirmada por su familia.
“Siempre te recordaré”: una herida convertida en éxito
Monti confirmó que su mayor impacto llegó con Siempre te recordaré, canción que trascendió fronteras y fue grabada en más de 70 idiomas. “La escribí en Buenos Aires, pero estaba dedicada a una comadre de Mercedes de la que estuve encamotado. Después me cambió por un compadre… y yo quedé con un ala menos”, relató entre risas y nostalgias.
El tema no solo lo convirtió en un referente de la balada romántica, sino que también lo instaló en el corazón de generaciones. “Vendí casi 900 mil discos entre long play y simples. Esa canción pegó en toda América”, recordó.
De Cosquín a Odeón
En la entrevista, Monti evocó su llegada al Festival de Cosquín gracias a Los Cuatro de Córdoba, quienes lo invitaron a cantar con ellos. “Fue inolvidable, yo no había estado nunca y con ellos todo el mundo cantaba”.
Pero también repasó el momento en que su destino cambió definitivamente: “En el Parque del Plata, en Uruguay, me tocó cantar al final. Entre la gente estaba el señor Rota, de Odeón, que me dijo que yo iba a ser artista del sello… antes de ganar el festival. Mirá lo que es la vida”.
Orgullo familiar y nuevas generaciones
El diálogo con Vargas permitió mostrar también la faceta íntima del artista. Padre de tres hijos, destacó con orgullo la carrera musical de Facundo, autor de temas grabados por Thalía, Vicente Fernández, Diego Torres y Natalia Oreiro. “Formar esta familia y verlos dedicados a la música es un orgullo enorme”, afirmó.
La raíz cuyana
Aunque radicado en Buenos Aires, Monti confesó que había encontrado un refugio en San Rafael, Mendoza, donde cultivaba uvas, aceitunas y damascos. “Hago un vinito para mí y mis amigos, es parte de lo que me conecta con la tierra”, contó. Además, defendió la riqueza de la música cuyana: “Las guitarras son maravillosas, a veces hasta el cantante queda en segundo plano. A mí se me eriza la piel cuando tocan”.
Un cierre emotivo
El encuentro concluyó con Monti entonando de manera improvisada una tonada cuyana, sin guitarra ni acompañamiento, en la intimidad de la radio. “Estoy emocionado de hablar contigo y reencontrarme con la audiencia”, le dijo a Rony Vargas.
Entrevista de Rony Vargas.
