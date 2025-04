Sandra Díaz, una de las 100 personas más influyentes de Time

Por Julio Perotti

Sandra Díaz aparece en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo elegida por la revista Time.

Esta docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ya había sido distinguida con el Premio Tyler al “Logro Ambiental”.

Se trata de uno de los más importantes reconocimientos en esta área.

El galardón fue compartido con el antropólogo brasileño-estadounidense Eduardo Brondízio.

De hecho, son las primeras personas de América del Sur en recibir este galardón, que reconocido, por ejemplo, a figuras como Jane Goodall, la etóloga que estudió el comportamiento de los chimpancés.

O Eugene Odum, llamado el padre del ecosistema ecológico.

El comité del premio calificó a Díaz y Brondízio como dos “poderosas voces del Sur Global” en materia de ecología.

Sandra Diaz fue la invitada en esta edición del Abrapalabra.

Este es el diálogo completo con la científica cordobesa, en la que repasa la responsabilidad de cada uno en el cuidado del ambiente y aconseja no comprar la narrativa que niega el cambio climático.

Usted habla de las contribuciones de la naturaleza, las personas, habla de relaciones económicas, sociales y culturales que deben ser más sostenibles con los ecosistemas. Cuando uno lee esto siente que es mucho lo que hay por hacer todavía, ¿no?

Sí, sí. Primero entenderlas más profundamente a las contribuciones. Segundo, entender que un mismo ecosistema o un mismo animal o una misma planta representa valores distintos para distintos actores sociales, ¿sí? Por ejemplo, un determinado paraíso en la calle es visto con muy buenos ojos para cierta gente, es visto con muy malos ojos por otra gente.

Hay mucha gente que por ahí no valora lo que un ecosistema está brindando. Todas estas contribuciones que están, y sin las cuales directamente no podremos existir, literalmente, no están visibilizadas. La mayoría de la gente se beneficia de ellas pero no toma conciencia de que existen,

UIsted ha señalado también que la crisis de la naturaleza, crisis climática, crisis de desigualdades sociales comparten una raíz común que es la codicia ¿Qué medidas concretas para tomar para transformar este modelo de relación con el planeta?.

Voy a mencionar medidas concretas en muy distintos ámbitos, pero en general los ámbitos que manejan mayor poder pueden hacer una mayor diferencia.

Por ejemplo, yo tengo una compostera donde tiro todos mis residuos orgánicos de vegetales y se lo comen los bichitos y hago compost para mi jardín, Y también reciclo todo mi material plástico reciclable, lo saco a la calle... ¿Eso es importante? ¿Eso es mi contribución? Sí, eso es importante y estamos en la dirección correcta, para ayudar a la naturaleza, para ayudar al clima, para ayudarnos entre nosotras. ¿Eso es suficiente, o sea, si yo y un montón de otras personas que vivimos en el barrio lo hacemos? No, no es suficiente.

Los desafíos son enormes y, por lo tanto, faltan enormes medidas. Porque no sea suficiente no hay que dejar de hacerlo en absoluto, hay que hacerlo. Mucho más, por ejemplo, a nivel ya de poder gubernamental a las distintas instancias, ahí se puede hacer muchísimo más.

A nivel municipal o provincial, vamos realmente a favorecer un transporte público limpio para que todo el mundo si quiere usar transporte público y dejar de emitir carbono, lo pueda hacer. Que se pueda, digamos, tomar un transporte que emite pocos gases invernadero, pero además lo puede pagar y además llega tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces eso sí es un incentivo fuerte para no usar el auto, la moto, lo que sea.

Por ejemplo, prohibir el uso de herbicidas en todo lo que son espacios verdes urbanos, espacios deportivos, ¿por qué se usan los herbicidas? Porque es más fácil. Y esos herbicidas tienen consecuencias importantes en la salud, para el ecosistema, pero los usamos masivamente en el manejo de espacios verdes urbanos porque es más fácil.

Ahora, Sandra, usted planteaba que muchas de estas acciones, más allá de las que adoptemos los ciudadanos comunes, tienen que ver con el poder. Uno se pregunta qué hacer contra aquellos que hoy están proclamando el negacionismo del cambio climático. Eso parecería que obstruyen tomar las decisiones en el rumbo correcto.

La evidencia muestra, lamentablemente (yo querría que no existiera), que el cambio climático está aquí y es por causas humanas. Que junto con ese cambio climático hay un gran deterioro de la naturaleza, y junto con todo eso, los impactos lo pagan los actores más vulnerables, no los actores más responsables de estas dos pérdidas.

Eso es una evidencia abrumadora. Toda la comunidad científica está de acuerdo con eso. Hay pocas cosas en las que la comunidad científica está tan de acuerdo como en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para mí es importante que, a nivel de público en general, combatir la desinformación, combatir las falsas verdades, combatir estas narrativas que son o bien oscurantistas, basadas en la desinformación o bien malintencionadas.

Me parece que un rol muy importante, por ejemplo, de los medios de comunicación, de los que hacemos ciencia y docencia, de todos, es informar a la comunidad.

Realmente negar el cambio climático es una cuestión que hoy en día o bien es producto de una enorme desinformación o bien es un producto de la mala intención, Es interés de toda la comunidad de hacerse cargo que el cambio climático sí existe y hay que exigir que se tomen las medidas que podrían llegar a mitigarlo, No lo podemos solucionar totalmente ya, pero sí lo podemos mitigar de una forma sustancial. Lo mismo con la pérdida de la diversidad.

A la luz de su destacada trayectoria, sus contribuciones a la ciencia, ¿qué consejo le daría, no sólo a los jóvenes científicos, sino a la juventud en general, para marcar una diferencia en la conservación de la biodiversidad?

Yo les diría dos cosas. Por un lado, que no se compren todo lo que sale por las redes, no se compren todo lo que escuchan por ahí, sino que sean críticos al interpretar la información, que busquen fuentes confiables, que busquen fuentes que ellos saben que tienen una historia de servir el bien común. Eso es lo que tienen que creerse, entre comillas, que cuestionen y que verifiquen por sus propios medios si es así. Yo creo que por ahí hay una gran tendencia, simplemente, a creerse lo que se dice en las redes.

Y lo segundo es entender que si no sé que la naturaleza somos nosotros, que la naturaleza no es una cosa que está ahí afuera, separada, y uno puede decidir vivir bien sin la naturaleza. La vida humana, tal como la conocemos, no es posible sin la naturaleza, y le diría a los jóvenes que tienen derecho, un derecho inalienable de nacimiento, a tener una relación floreciente con la naturaleza, y tienen el derecho de nacimiento en un ambiente sano. Y los únicos que lo van a poder defender son ellos. Entonces, que no se creen historias que hay por ahí, que responden a intereses sectoriales y se hagan cargo de que ese derecho de nacimiento que tienen, lo tienen que defender.

