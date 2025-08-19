Pronóstico en Córdoba: lluvias intensas y mejora a partir del miércoles
Córdoba sigue bajo lluvias intensas, pero el clima mejorará con sol y temperaturas más cálidas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
FOTO: El clima mejorará a partir de mañana con sol y temperaturas más cálidas
Audio. Pronóstico del tiempo en Córdoba: lluvias intensas y mejora a partir de mañana
Sigue lloviendo intensamente en la ciudad de Córdoba y la Policía alertó que se debe transitar con precaución debido a nubes bajas y neblina en las diferentes arterias de la Ciudad.
El meteorólogo Marcelo Madelón del Servicio Meteorológico Nacional en diálogo con Cadena 3 señaló que las lluvias continuarán a lo largo de este martes 19, acompañadas por un viento sur en aumento con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora.
A partir de este miércoles, se prevé un notable mejoramiento de las condiciones meteorológicas. La máxima del miércoles alcanzará los 22 grados, con abundante sol y un cambio en la dirección del viento hacia el este.
Las lluvias son significativas en el sudeste provincial, así como en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde se observa un centro de baja presión, lo que provoca el mal tiempo. Este fenómeno se conoce como ciclogénesis.
Madelón aclaró que las lluvias se esperan sólo por hoy y mañana se interrumpirán completamente, dando paso a un día soleado. La mañana del miércoles puede ser fresquita debido a la entrada de una masa de aire frío.
En relación con la posibilidad de nieve en Córdoba, el meteorólogo descartó esta opción, explicando que las temperaturas actuales rondan los 11-12 grados, y no se alcanzan los niveles necesarios para la caída de nieve en la ciudad.
Clima. Nieva en Traslasierra: cortaron el Camino de las Altas Cumbres
Según registros meteorológicos, las temperaturas en la zona han descendido drásticamente, alcanzando los -3 °C en las inmediaciones de la escuela, mientras que en Pampa de Achala el termómetro marcó -5 °C.
Las temperaturas máximas de Córdoba se pronostican entre 13 y 14 grados, aunque el cambio hacia el buen tiempo es inminente.
