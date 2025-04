No le daban esperanzas y sobrevivió: ¿el primer milagro del papa Francisco?

Por Marcos Calligaris

Claudio Perusini no es solo el protagonista de un milagro reconocido por el Vaticano, sino también una figura cuya vida está profundamente entrelazada con la del Papa Francisco, su amigo, guía y, en un memorable encuentro, su cocinero improvisado.

En 2017, Claudio sufrió un devastador accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó al borde de la muerte. Contra todo pronóstico médico, su recuperación completa, atribuida a la intercesión de Mama Antula, fue el milagro que permitió la canonización de la primera santa argentina.

El encargado de reconocer formalmente este milagro fue Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, con quien Claudio compartió una relación de décadas marcada por momentos de cercanía, consejos y una conexión humana excepcional.

En una emotiva entrevista con Cadena 3, Claudio compartió sus recuerdos del Papa Francisco tras su reciente fallecimiento, reflexionando sobre el impacto de su amistad y el legado de un hombre que no solo aprobó el milagro que le devolvió la vida, sino que también lo guio en momentos clave de su existencia.

"Cuando supe que Francisco ya no está, me emocioné mucho. Lo primero que se me vino a la cabeza fue nuestra última mirada en el Vaticano, durante la canonización de Mama Antula en 2018. Nos miramos a los ojos, le dije: 'Jorge, te quiero mucho', y él me respondió: 'Yo, Claudio, también te quiero mucho'. Supe que esa sería la última vez que lo vería", relató conmovido.

• Los orígenes de una amistad singular

La relación entre Claudio y Jorge Bergoglio comenzó en los años '70, mucho antes de que este último se convirtiera en obispo.

Claudio, entonces un estudiante de cuarto año de secundaria en Santa Fe, viajó a Córdoba para asistir a la ordenación de un sacerdote, invitado por su tío, director de estudios de su escuela.

Al concluir la ceremonia, mientras el grupo se preparaba para regresar sin cenar, un joven cura insistió en que se quedaran. Ese cura era Jorge Bergoglio, quien, con una sencillez que lo caracterizaría siempre, preparó una tortilla con 30 huevos, la dividió en seis porciones y compartió un momento de camaradería con Claudio y sus acompañantes.

"Tomamos jugo, comimos y con eso había cumplido. Ese día, Jorge cocinó para nosotros", recordó Claudio.

A lo largo de los años, la relación se fortaleció. Claudio estudió con los jesuitas durante 11 años y, en algún momento, consideró seriamente la vida sacerdotal. Bergoglio, entonces su mentor, lo desalentó con afecto: "Siempre me decía: 'Andate, yo te voy a bautizar a tus hijos. Esto no es para vos'. Yo me empecinaba, pero él me lo decía como amigo, no a todos".

Años después, tras convertirse en rector del Colegio Máximo, Bergoglio fue destinado al Colegio del Salvador, en Buenos Aires.

Sorprendentemente, Claudio recibió el mismo destino al día siguiente y, durante dos años, vivieron en habitaciones contiguas. "Él tenía problemas en los pies, usaba plantillas porque se había operado joven y no siguió las indicaciones. Cuando fue elegido Papa, rechazó los zapatos rojos tradicionales porque necesitaba sus zapatones grandes para sostener los pies", compartió Claudio, destacando la humildad de Bergoglio, quien llegó a Buenos Aires con apenas un portafolio y una valija pequeña como todas sus pertenencias.

• El milagro que unió sus vidas

En 2017, la vida de Claudio dio un giro dramático. Un ACV lo dejó en estado crítico, con los médicos convencidos de que no sobreviviría. Sin embargo, la fe de su esposa y su familia, junto con las oraciones a Mama Antula, obraron lo imposible: Claudio se recuperó por completo.

Este milagro, el segundo atribuido a la beata argentina, fue investigado y reconocido por el Vaticano, bajo la aprobación del papa Francisco, como el hecho que permitió la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, en 2018.

Claudio no dudó en vincular este milagro con su amigo Jorge. "Mi pareja, que tiene más fe que yo, siempre se preguntaba: '¿Será un milagro de Mama Antula o de Bergoglio?'. Jorge me llamó por teléfono cuando no podía hablar y me dijo: 'Resale todos los días a Mama Antula'. Fue insistente, y así fue", contó.

Para Claudio, la intervención de Francisco, tanto espiritual como personal, fue clave en su recuperación.

• Una despedida cargada de amor

La última vez que Claudio vio al Papa fue durante la canonización de Mama Antula en el Vaticano. Aunque tuvo la oportunidad de saludarlo nuevamente junto a su esposa e hijos en un encuentro privado, decidió no hacerlo.

"Esa mirada en la canonización fue suficiente. Sentí que era una despedida", explicó Claudio en diálogo con Cadena 3.

Si tuviera la chance de decirle algo hoy, sus palabras serían las mismas de siempre: "Te quiero mucho", aseguró.

• El futuro y la fe en el Espíritu Santo

Al reflexionar sobre el próximo cónclave y la elección del nuevo Papa, Claudio expresó una confianza absoluta en la guía divina: "Estoy dispuesto a lo que venga. Creo que el Espíritu Santo trabaja ahí. La elección del Papa es muy de Dios. Cuando elijan al nuevo Papa, diremos todos juntos: 'Viva el Papa', y nos pondremos contentos".

La historia de Claudio Perusini es un testimonio de fe, amistad y milagros. Desde una tortilla compartida en los años '70 hasta la canonización de Mama Antula, su vínculo con Jorge Bergoglio trasciende lo terrenal, dejando un legado de amor y esperanza que perdurará en quienes conocieron al Papa Francisco a través de sus ojos.

