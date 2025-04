"Puedo casarlos ahora mismo": el día que Francisco casó a una pareja en un vuelo

En un hecho sin precedentes, Carlos Ciuffardi y Paula Podest, una pareja chilena, fueron casados por el papa Francisco a 30.000 pies de altura, a bordo de un vuelo de Latam que trasladaba al sumo pontífice durante su visita apostólica a Chile en enero de 2018.

La emotiva ceremonia, que tuvo lugar en el trayecto de Santiago a Iquique, se convirtió en un momento histórico que trascendió fronteras y conmovió al mundo.

Carlos Ciuffardi, jefe de cabina de Latam en ese entonces, relató en diálogo con Cadena 3 cómo se gestó este singular episodio.

Todo comenzó meses antes, cuando Latam, antigua LAN, fue seleccionada para transportar al papa Francisco en sus desplazamientos internos por Chile, específicamente a Temuco, en el sur, y a Iquique, en el norte, para las misas programadas.

La preparación fue exhaustiva: seis meses de trabajo en secreto, con un equipo cuidadosamente seleccionado que incluyó a Carlos, su esposa Paula, también tripulante de cabina, y otros colegas.

Inspirados por la experiencia de sus antecesores, que en 1987 trasladaron al papa Juan Pablo II, el objetivo era garantizar un servicio impecable, pero también ameno, sencillo e inolvidable.

El primer encuentro significativo entre Carlos y el Papa ocurrió el día previo al matrimonio, durante el vuelo de regreso de Temuco a Santiago.

Tras el aterrizaje, mientras el avión aún estaba en fase de "taxeo", el papa Francisco se levantó de su asiento en la primera fila –la "zona papal" reservada exclusivamente para él– y se dirigió al galley delantero para estirar las piernas.

Contra las estrictas normas vaticanas, que prohibían interactuar directamente con el Pontífice sin pasar por su secretario, Francisco inició una conversación espontánea con Carlos. "Che, déjame estirar las piernas, estoy cansado", le dijo el pontífice.

Lo que comenzó como un intercambio protocolar derivó en una charla distendida sobre fútbol, la Copa América, San Lorenzo y Colo Colo, e incluso bromas sobre sus raíces italianas. "Me agarró la piocha de la chaqueta y me dijo: 'Ciuffardi, vos sos italiano'. Le dije: 'No, soy chileno, hijo de inmigrantes italianos'. Y él: 'Yo también, entonces somos primos'", recordó Carlos entre risas.

Esa conexión inicial, marcada por la empatía y el humor del Papa, sentó las bases para lo que ocurriría al día siguiente. El 18 de enero de 2018, en el vuelo de Santiago a Iquique, Carlos y Paula, quienes llevaban diez años casados por el civil y tenían dos hijas, buscaban un momento especial: sacarse una foto con el Papa como recuerdo. Sin embargo, lo que parecía un gesto sencillo se transformó en un acontecimiento extraordinario.

Tras obtener autorización para acercarse al Papa de a uno, Carlos pidió pasar junto a Paula. Al presentarle a su esposa, explicó que estaban casados por el civil, pero no por la Iglesia, ya que el terremoto de febrero de 2010 destruyó la iglesia donde planeaban celebrar su matrimonio religioso.

"Le dije: 'Su Santidad, nos íbamos a casar, pero la iglesia se cayó, y me enojé con Dios porque no te pueden botar la iglesia el día que te quieres casar'", confesó Carlos. El Papa, con una mezcla de seriedad y humor, respondió: "Si el Espíritu Santo te trajo aquí, frente a mí, con tu esposa, es por algo. ¿Se quieren casar, muchachos?".

Lo que siguió fue una ceremonia improvisada en la primera fila del avión. Francisco preguntó si se amaban, a lo que ambos respondieron afirmativamente. "Yo soy el Papa, puedo casar a quien quiera y donde quiera", afirmó con un dejo bonaerense.

Carlos salió a buscar un testigo y convenció a Ignacio Cueto, presidente de Latam, quien, sorprendido, aceptó participar. En un espacio reducido, con el Papa, Carlos, Paula, Cueto y el secretario vaticano Mauricio Rueda, se celebró el matrimonio.

El Papa tomó las manos de la pareja, las unió con las de Cueto y las suyas propias, y pronunció un sermón sobre el respeto y el amor eterno. "Carlos, tienes que mirar a los ojos a tu esposa hasta el día de su muerte, y tú, Paula, hasta que se muera Carlos", les dijo el pontífice.

La ceremonia culminó con la bendición: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer". Carlos besó a Paula, y lo que hasta entonces había sido un vuelo tenso, marcado por las controversias en Chile sobre la visita papal, se transformó en una celebración. Cardenales, periodistas de setenta países y la tripulación aplaudieron.

El Papa, sonriente, gritaba "¡Auguri!". Incluso se redactó un acta matrimonial en una hoja firmada por Francisco, los novios, Cueto y Rueda, un documento que hoy es un tesoro histórico.

Al final, el Papa pidió autorización para hacer pública la historia, destacando la importancia del sacramento del matrimonio. "Sería maravilloso que todo el mundo se enterara", dijo. Carlos, fiel a esa misión, compartió su experiencia desde entonces, dejando un mensaje claro: "El matrimonio es difícil, pero no hay nada más entretenido que compartir la vida con alguien. A las parejas que dudan, vayan, hablen con un cura y cásense por la Iglesia".

Este matrimonio en las alturas no solo marcó la vida de Carlos y Paula, sino que se convirtió en un símbolo de la humanidad y cercanía del Papa Francisco, capaz de transformar un vuelo rutinario en un momento de alegría y trascendencia.

Entrevista de Rodolfo Barili.