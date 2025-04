La revelación del Papa Francisco antes de morir sobre su relación con Borges

POR JUAN ESTEVES.

Poco tiempo antes de morir, el Papa Francisco reveló en su autobiografía la relación que tuvo con Jorge Luis Borges.

En "Esperanza", publicado a principios de este año, Bergoglio contó que cuando tenía 27 años estaba dando un curso de escritura creativa en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, donde enseñaba Literatura y Psicología, y le escribió una carta a Borges. Se la hizo llegar a través de María Esther Vázquez, secretaria y amiga del escritor, a quien el religioso conocía porque había sido su profesora de piano.



Bergoglio enseñó literatura en un colegio secundario de Santa Fe.

En la carta había dos cuentos escritos por alumnos de Bergoglio, que estaban terminando la secundaria.

El escritor, que para ese tiempo (mediados de 1960) ya era muy reconocido a nivel mundial, mientras que a la vez se estaba quedando ciego, pidió que le leyeran los relatos y, según dijo Bergoglio en su obra, "le gustaron mucho".

A partir de eso, lo invitó a la escuela a dar algunas clases sobre "El Martín Fierro" y literatura gauchesca; Borges le dijo que sí, y con 66 años viajó en colectivo de Buenos Aires a Santa Fe para hablar de literatura con los chicos.

Una de las curiosidades que contó Francisco fue que una vez lo fue a buscar al hotel donde se alojaba en Santa Fe y Borges le pidió que lo ayudara a afeitarse.

"Podía hablar de cualquier cosa y nunca se daba aires", agregó Bergoglio, quien reconoció que siempre admiró y estimó mucho a Borges: "Me impresionaban la seriedad y la dignidad con las que vivía la existencia. Era un hombre muy sabio y muy profundo".

La historia tuvo un final feliz, ya que los alumnos de Bergoglio publicaron un libro con sus relatos (la obra tiene ocho autores) y el prólogo lo escribió el propio Borges. El libro se tituló "Cuentos originales".

Con el paso del tiempo, Bergoglio lo visitó muchas veces al escritor y llegaron a tener una amistad, según reconoció el propio escritor: "Jorge es un jesuita que es químico y ahora enseña literatura en la Universidad del Salvador. María Esther Vázquez me lo presentó hace bastante tiempo; de manera que nos une una gran amistad".

El Papa escribió en su libro que Borges "era un agnóstico que cada noche rezaba un padrenuestro porque se lo había prometido a su madre, y antes de morir recibió los sacramentos". Y concluyó: "Solo un hombre de espiritualidad podía escribir palabras como estas:

Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: '¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo; aquí estamos juntos como antes'. 'Ahora sé que en verdad me has perdonado —dijo Caín—, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar'”.

