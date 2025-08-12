Nanotecnología y omega-3: un avance cordobés para tratar el dolor crónico
Investigadores de la UNC y CONICET desarrollan una innovadora plataforma que combina morfina en dosis mínimas con ácidos grasos omega-3, reduciendo efectos adversos y mejorando la eficacia analgésica.
12/08/2025 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: Un equipo de la UNC desarrolla una solución prometedora
Un equipo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del CONICET, liderado por la doctora María Eugenia Olivera, obtuvo el primer premio en el concurso UNC Innova 2025 por un proyecto que revoluciona el tratamiento del dolor crónico.
La iniciativa, desarrollada en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja, combina nanotecnología y ácidos grasos omega-3 para potenciar el efecto de opioides como la morfina, utilizando dosis subterapéuticas que minimizan efectos secundarios como tolerancia, constipación, pérdida de peso y dependencia.
La doctora Olivera en diálogo con Cadena 3 explicó que la sinergia entre los opioides y los omega-3 permite lograr un efecto analgésico con concentraciones mucho menores a las habituales, lo que reduce significativamente los riesgos asociados al uso prolongado de estos fármacos.
“Observamos que los omega-3 potencian los procesos analgésicos de los opioides. Al incorporar nanotecnología, vehiculizamos esta combinación en sistemas auto-nanoemulsionables que, al ingerirse en cápsulas blandas, se convierten en gotas nanométricas que mejoran la absorción y eficacia”, detalló.
El proyecto, que incluye a los investigadores Carlos Laino, Florencia Elorriaga y Karem Arrigoni Rodríguez, se encuentra en conversaciones con empresas farmacéuticas para su futura comercialización.
Santiago Palma, secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, destacó la relevancia de esta investigación: “Es un ejemplo del compromiso de la ciencia pública para abordar problemas como el dolor crónico, que afecta al 20% de la población mundial.
Proyectos como este demuestran la importancia de apoyar la universidad pública y el CONICET, especialmente en momentos de recortes presupuestarios.”
La plataforma, que utiliza fármacos ya aprobados pero reformulados para mayor seguridad, podría transformar el manejo del dolor crónico, ofreciendo una alternativa más efectiva y menos invasiva.
Los investigadores subrayan que este tipo de avances requiere años de trabajo y el respaldo de un sistema científico robusto, como el que representan la UNC y el CONICET, para llevar soluciones concretas a la sociedad.
