FOTO: Advierten que Sudamérica no tiene estudios suficientes del efecto de la contaminación ambiental en la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que las personas que vivieron en países de medianos y bajos recursos experimentaron “desproporcionadamente” los efectos de la contaminación del aire en comparación con quienes habitaron en las regiones más ricas. Además, el organismo aseguró que una “abrumadora” mayoría de muertes prematuras por esta causa ocurrió en esos países. Sin embargo, la Agencia CyTA-Leloir indicó que en Sudamérica, donde se estimó que el 80% de la población estuvo expuesta a niveles peligrosos de partículas nocivas al respirar, casi no hubo estudios científicos sobre el tema, a diferencia de lo que ocurrió en países de Europa, América del Norte y Asia, según concluyó una investigación internacional de la que participó Argentina.

“En Sudamérica faltaron estudios que analizaran la magnitud del problema en distintos entornos y poblaciones. Uno de los mayores limitantes fue la falta de datos detallados de salud. Esto no impidió la gestión, pero sí redujo la visibilidad del problema a nivel local y pudo dificultar la identificación de las zonas o grupos más afectados”, afirmó la doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y del CONICET Andrea Pineda Rojas, una autora del estudio.

El trabajo, publicado en Current Opinion in Environmental Science & Health, revisó más de 90 trabajos científicos sobre la temática en el subcontinente y constató que no sólo existió una brecha en cuanto a la producción de investigaciones entre Sudamérica y los países del hemisferio norte, sino que además hubo una gran desigualdad hacia el interior del subcontinente: “Brasil fue el país que produjo la mayor parte de la literatura revisada por pares. Chile, Argentina, Colombia y Perú le siguieron, cada uno contribuyendo con un tercio o menos de publicaciones que Brasil”, indica el paper.

Por otra parte, la investigación detectó una problemática común, que no contemplaron los estudios realizados en otras regiones: “Un aspecto particular y muy relevante en Sudamérica es la quema desmedida de biomasa en la región amazónica, compartida por varios países, relacionadas a la deforestación y la agricultura. Estas emisiones contaminaron no sólo el aire a nivel local, sino que afectaron también prácticamente toda la región”, explicó la primera autora, Valeria Mardoñez-Balderrama, que actualmente trabaja en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz (Bolivia).

Los niveles alarmantes de la región

Según la investigación, la mayoría de los estudios actuales estuvieron dedicados a las mediciones de contaminantes en el aire, y no a su impacto. En ese sentido, al menos cuatro ciudades sudamericanas estuvieron muy por encima de lo sugerido por la OMS: por ejemplo, mientras que la directriz del organismo indicó que el promedio anual de dióxido de nitrógeno no debería superar una concentración de 10 µg/m3, en 2023 Santiago de Chile tuvo un promedio del 39,5; Sao Paulo, de 36; Quito, de 25,5, y Bogotá, de 24,3. Lo mismo sucedió con las partículas de tamaño inferior a 2,5 µm (milésima de milímetro): las cuatro ciudades superaron entre dos y cuatro veces las recomendaciones de la OMS.

Respecto a los escasos trabajos que analizaron el efecto de la contaminación del aire en la salud, un estudio realizado en Brasil en 2013 demostró altos niveles de carboxihemoglobina (unión del monóxido de carbono a la hemoglobina de los glóbulos rojos) en los conductores de mototaxis, debido a la exposición ambiental y laboral.

Otra rama de trabajos vinculó la contaminación con las poblaciones más vulnerables. Un estudio en Brasil demostró que los bebés y los niños presentaron mayores riesgos de mortalidad por enfermedades respiratorias -asociadas al aumento de las concentraciones de partículas contaminantes cuyo diámetro es inferior a 10 µm (PM10)- en las megaciudades de Río de Janeiro, San Paulo y Santiago de Chile.

En relación a la exposición a la contaminación en el interior de las casas, Sudamérica tuvo una gran cantidad de población rural que todavía utilizó la quema de biomasa para poder cocinar o calefaccionarse. Si bien tampoco existieron muchos trabajos al respecto, cuando se realizaron los resultados, fueron preocupantes: en Perú, un estudio demostró que el uso de combustible de biomasa se relacionó con presión arterial más alta y niveles elevados de monóxido de carbono exhalado, ambos marcadores de riesgo cardiovascular e inflamación.

“En muchos países de la región, como Argentina, notamos una falta de recursos de todo tipo. El monitoreo reglamentario fue escaso, y la comunidad científica especializada en calidad del aire fue pequeña dentro del ámbito de las ciencias ambientales o atmosféricas”, señaló Pineda Rojas y enfatizó que los efectos de la contaminación del aire sobre la salud están sólidamente documentados a nivel internacional, y que las recomendaciones de la OMS para todo el mundo dejan claro que es un tema sobre el que hay que actuar sin perder tiempo.