Luciano Nicora: "Queremos que el interior de Córdoba sea una meca del Agtech"

Con la mirada puesta en consolidar a la región como una de las capitales mundiales del agtech, el Cluster Agtech Río Cuarto organiza la Agtech Week 2025, un evento que promete reunir a productores agropecuarios, emprendedores, universidades y actores clave del sector tecnológico.

Luciano Nicora, director del Cluster, en dialogo con Cadena 3 destacó la ambición de posicionar a la zona núcleo de Córdoba, y en particular a Río Cuarto, como un polo de innovación agropecuaria a nivel global.

“Queremos que el interior de Córdoba sea reconocido como una meca del agtech, como lo son San Luis, Missouri, o Piracicaba, en Brasil”, afirmó Nicora.

El objetivo es claro: fusionar el mundo del agro con la tecnología para crear empresas de base tecnológica que lideren el futuro del sector.

En este sentido, la Agtech Week 2025 será una plataforma para conectar a productores con emprendedores, universidades y la sociedad en general, fomentando un ecosistema dinámico y colaborativo. El rol de los jóvenes y las universidades es central en esta visión.

“La juventud aporta el empuje para crear nuevas empresas, mientras que la academia brinda el conocimiento necesario para innovar”, explicó Nicora.

Este modelo de integración, inspirado en experiencias internacionales, busca generar un impacto económico y social significativo, atrayendo incluso a inversores y profesionales de países como los árabes o asiáticos, interesados en la innovación agropecuaria que está naciendo en Córdoba.

La Agtech Week 2025 no solo será un espacio de networking, sino también una oportunidad para mostrar al mundo el potencial de Río Cuarto como epicentro de la revolución tecnológica del agro.

“Queremos que el mundo venga a Córdoba, a conocer dónde se produce y se innova”, concluyó Nicora, entusiasmado por el futuro de la región.

Informe de Alejandro Bustos