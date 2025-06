Llaryora le respondió a De Loredo: "Espero una disculpa y que retire el video"

La difusión de un video con inteligencia artificial publicado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo con la imagen del gobernador Martín Llaryora sigue generando controversias en Córdoba. Ahora, fue el mismo mandatario quien le respondió al legislador.

Durante una visita a Río Cuarto, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para abordar la situación. "Agradezco la solidaridad de muchos dirigentes nacionales de sectores. Hay una discusión abierta hoy y creo que es importante darla", expresó Llaryora.

Además, enfatizó el impacto emocional de la injuria: "Me han injuriado y eso siempre duele. A cualquiera le duele cuando lo injurian".

El gobernador también hizo una reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial en este contexto. "La injuria no es un nuevo debate. La injuria siempre duele", afirmó. Y continuó: "Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho".

Llaryora utilizó una metáfora para ilustrar el daño causado: "Es como si uno agarrara un almohadón, y más ahora cuando la injuria es tecnológica, y lo cortara, ¿no? Y salen las plumas, y el viento se las lleva. Después vos te querés arrepentir y las querés juntar de nuevo, porque claramente te da vergüenza lo que hiciste".

El gobernador concluyó su intervención solicitando a De Loredo que retire el video y pida disculpas para evitar posibles acciones legales.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, también se refirió al video publicado por De Loredo y lo calificó como "una injuria de enorme gravedad institucional y política" y agradeció la solidaridad de varios dirigentes a nivel nacional, provincial y municipal.

"Es una injuria grave al pueblo cordobés. La verdad que es gravísimo. Estamos hablando de una agresión directa hacia la figura del gobernador, que es la máxima autoridad de nuestra provincia", sostuvo Calvo.

Calvo cuestionó el uso político de herramientas tecnológicas avanzadas y exigió a De Loredo que se retracte: "Le pedimos que tenga la valentía de pedir disculpas y que baje ese video malintencionado. Nosotros dudamos incluso de que lo haya hecho él. Pero si lo difundió, es igual de grave. Parece una operación salida de los servicios de inteligencia".

CORDOVERSISMO. PERONISMO. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA. pic.twitter.com/hrIUJ6MLRg — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) June 24, 2025

Informe de Víctor Rapetti.