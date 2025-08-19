Lerner llega a Córdoba: "Un viaje por canciones que marcaron nuestras vidas"

El cantautor está de vuelta en Córdoba, y la ciudad lo recibe con los brazos abiertos para disfrutar de “La banda sonora de tu vida”, un espectáculo que invita a recorrer las canciones que han marcado su carrera y la vida de miles de fans.

Alejandro Lerner en diálogo con Cadena 3 compartió detalles de este show, sus comienzos en la música y los momentos que lo llevaron a escenarios internacionales.

“Este show es un viaje, una invitación a recorrer en un par de horas las historias que nos pasaron, lo personal, lo social, las canciones que fueron parte de nuestra vida y, por supuesto, algunas nuevas”, expresó Lerner con entusiasmo.

El repertorio incluirá clásicos como “Juntos para siempre”, una canción que se convirtió en himno de generaciones.

“Me emociona recordar cuando vi a chicos de distintos colegios cantándola como parte de sus fiestas de egresados. Esas canciones ya no son solo mías, son de la gente”, confesó.

Elegir las canciones para un show de esta magnitud no es tarea fácil. “Es difícil descartar temas. Con mi compañera Marcela, que es mi consejera, y el equipo, revisamos cuáles son las canciones que han marcado esta relación amorosa con mi público”, explicó.

El setlist promete un recorrido variado, con baladas, rock, pop y hasta R&B, incluyendo temas de sus primeros discos como “Cuatro estrofas” o “Por un minuto de amor”.

“Habrá momentos para emocionarse, para moverse, para bailar. Va a ser extenso, porque las ganas de cantar están intactas”, aseguró.

Lerner también rememoró sus inicios en la música, desde sus primeras presentaciones a los 12 años en Villa Gesell, donde cantó en un restaurante junto a su amigo Gabriel, hasta su ingreso al rock con bandas como Anaconda y Tonelada Plástica. “A los 16 ya estaba grabando con León Gieco, todo fue muy rápido”, recordó.

Su gran oportunidad llegó cuando Sandra Mihanovich grabó varias de sus canciones, abriendo el camino para consolidarse como autor e intérprete.

El artista también compartió anécdotas de momentos que lo sorprendieron, como cuando compartió escenario con Carlos Santana en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, un lugar donde alguna vez fue espectador.

“Santana grabó una canción mía, ‘Oyes a Dios, mañana quizás’, y un día me invitó a su gira. Subir a ese escenario fue increíble”, relató.

La gira de Lerner lo llevará por varias ciudades argentinas: el 6 de septiembre en el Teatro Sarmiento de San Juan, el 7 en la Arena Maipú de Mendoza, el 19 en Mar del Plata, el 21 en el Quality Espacio de Córdoba, el 11 de octubre en el Teatro Broadway de Rosario y el 19 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Además, el músico anticipó una pausa a fin de año para descansar en Los Ángeles con su familia, donde también aprovechará para componer.

Con una carrera que abarca décadas, Lerner sigue celebrando la conexión con su público. “No me quedan más disfraces para actuar, solo la verdad de las canciones”, dice, citando uno de sus temas.

Entrevista de "Viva la Radio"