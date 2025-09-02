Las ventas en agosto cayeron un 9% respecto a 2024, según la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio expresó preocupación por la caída significativa de las ventas en agosto, con un descenso del 9% en comparación con el mismo mes del año anterior. El presidente de la Cámara, Sebastián Parra, compartió con Cadena 3 detalles sobre esta situación en una entrevista.

Según Parra, el acumulado de enero a agosto muestra un descenso del 24%, lo que representa una de las peores situaciones del comercio en el año. "Es el mes de peor ventas en el año, este agosto, y sí, estamos preocupados", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente de la Cámara destacó que el sector enfrenta una baja de ventas y un aumento de costos, lo que genera una disminución de la rentabilidad y debilita el comercio. "Estamos activos en la búsqueda de acciones público-privadas que nos permitan paliar este momento", enfatizó.

Los rubros más golpeados son aquellos que compiten con plataformas internacionales que ofrecen productos sin el pago de impuestos. Parra enumeró los sectores más impactados: "Electrodomésticos, blanco, indumentaria, calzado y perfumería" son los más afectados en esta crisis.

"Agosto ha sido el peor mes del año", concluyó Sebastián Parra, reflejando la gravedad de la situación que enfrenta el comercio en la actualidad.

Informe de Celeste Benecchi