Las ventas en agosto cayeron un 9% respecto a 2024, según la Cámara de Comercio
La baja acumula un descenso del 24% en lo que va del año. Sebastián Parra, su presidente, destacó a Cadena 3 la gravedad de la situación y busca soluciones.
02/09/2025 | 17:13Redacción Cadena 3
FOTO: El consumo privado en Argentina: ¿realidad o percepción distorsionada?
-
Audio. Caída de ventas en agosto: 9% menos que el año pasado, alerta la Cámara de Comercio
Viva la Radio
La Cámara de Comercio expresó preocupación por la caída significativa de las ventas en agosto, con un descenso del 9% en comparación con el mismo mes del año anterior. El presidente de la Cámara, Sebastián Parra, compartió con Cadena 3 detalles sobre esta situación en una entrevista.
Según Parra, el acumulado de enero a agosto muestra un descenso del 24%, lo que representa una de las peores situaciones del comercio en el año. "Es el mes de peor ventas en el año, este agosto, y sí, estamos preocupados", señaló.
/Inicio Código Embebido/
Economía. El consumo en Argentina: entre la cautela y la desconfianza
Los datos de Scentia muestran un país con un consumo desdoblado, donde caen los grandes formatos, pero crecen los pequeños comercios y el e-commerce.
/Fin Código Embebido/
El presidente de la Cámara destacó que el sector enfrenta una baja de ventas y un aumento de costos, lo que genera una disminución de la rentabilidad y debilita el comercio. "Estamos activos en la búsqueda de acciones público-privadas que nos permitan paliar este momento", enfatizó.
Los rubros más golpeados son aquellos que compiten con plataformas internacionales que ofrecen productos sin el pago de impuestos. Parra enumeró los sectores más impactados: "Electrodomésticos, blanco, indumentaria, calzado y perfumería" son los más afectados en esta crisis.
"Agosto ha sido el peor mes del año", concluyó Sebastián Parra, reflejando la gravedad de la situación que enfrenta el comercio en la actualidad.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en agosto según la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio reportó una caída significativa de las ventas del 9% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior.
¿Quién es el presidente de la Cámara de Comercio? El presidente de la Cámara es Sebastián Parra.
¿Cuánto fue el descenso acumulado de ventas de enero a agosto? El descenso acumulado de enero a agosto fue del 24%.
¿Cuáles son los sectores más afectados? Los sectores más afectados son electrodomésticos, blanco, indumentaria, calzado y perfumería.
¿Qué busca la Cámara para enfrentar la situación? La Cámara está buscando acciones público-privadas para paliar el momento crítico del comercio.