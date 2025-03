Las claves para tomar y disfrutar la cerveza de mejor manera

En el marco del día de San Patricio, la sommelier y jueza certificada por Cicerone, el programa de conocimiento cervecero más importante del mundo Sol Cravello habló con Cadena 3 y detalló algunas claves para disfrutar de la cerveza.

“Me encanta que la gente piense que me dedico a tomar cerveza. De vino no sé nada, me encanta estudiar sobre cerveza, soy jueza también”, contó.

La especialista explicó que la espuma es crucial en la cerveza. "La cerveza es la única bebida que intrínsecamente, sin mezclarla con nada, tiene espuma", señaló. Esta espuma protege la cerveza del oxígeno y concentra los aromas, además de evitar que se produzca gas en el estómago. "Si o si hay que servirla con dos dedos de espuma", aseguró.

Sobre el tipo de vaso, Cravello mencionó que "hay toda una rama de la somelería que es cristalería". Asegura que un vaso sucio puede generar burbujas no deseadas, lo que afecta la experiencia de degustación.

En cuanto a la graduación alcohólica, Cravello destacó que la cerveza es la bebida alcohólica de mayor moderación.

"Hay que tomar agua en el medio y acompañarla con comida”, aconsejó y además recomendó las cervezas sin alcohol que es algo que "está creciendo mucho y están muy bien logradas".

Respecto a errores comunes, mencionó que "tomar directamente del envase" es uno de ellos. También enfatizó la importancia de servirla con espuma y cuidar su temperatura. "Hay cervezas que son muy ligeras y se toman frías, pero otras requieren una temperatura mayor para apreciar sus aromas", explicó.