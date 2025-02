Cerveza sin alcohol: ¿Sí o no?

Por Fernando Genesir

Hoy quiero abordar un tema que ha despertado un interesante debate en el ámbito de las bebidas: la cerveza sin alcohol.

Recientemente, en una conversación con una compañera, le pregunté si había probado alguna vez esta opción.

Su respuesta fue clara: "No me gusta la cerveza". Sin embargo, un amigo, compartió su experiencia reciente, revelando que había probado una cerveza sin alcohol la semana pasada y le había encantado. Esto contrasta notablemente con su experiencia de 1992, cuando una marca no logró convencerlo.

Es fascinante observar cómo, a pesar de que las ventas de cervezas con alcohol han caído, el segmento de cervezas sin alcohol en Argentina crece a un ritmo impresionante del 45%. Este crecimiento se debe, en gran medida, a un cambio en las preferencias de los consumidores que buscan opciones más saludables. Durante la conversación, surgieron anécdotas sobre el sabor de la cerveza sin alcohol y la confusión que persiste en torno a su contenido de alcohol. ¿Realmente tiene 0,0 de alcohol?

Un representante de cervecerías artesanales que participó en el debate aclaró que las cervezas sin alcohol contienen menos de 0,05 grados de alcohol, lo que se considera prácticamente nada. No obstante, esta afirmación generó cierta controversia entre los oyentes, quienes cuestionaron la veracidad de la información y sugirieron que es crucial leer la letra pequeña de las etiquetas. Esta inquietud es válida, ya que la transparencia en la información es fundamental para que los consumidores tomen decisiones informadas.