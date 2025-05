La Legislatura de Córdoba aprobó Ficha Limpia para cargos públicos

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la ordenanza conocida como Ficha Limpia, que impide que personas con condenas por delitos dolosos ocupen cargos públicos.

El concejal Nicolás Piloni, del oficialismo, destacó a Cadena 3 que la medida busca recuperar la confianza de la sociedad en la política. "Acabamos de aprobar este proyecto denominado ficha limpia, que lo que busca es impedir que quienes aspiran a ocupar cargos públicos en nuestra ciudad tengan condenas por delitos dolosos", señaló Piloni.

La ordenanza establece que aquellos condenados en segunda instancia no podrán ser candidatos ni funcionarios, aplicándose a cualquier cargo público. "No es algo para festejar, porque es algo que no deberíamos legislar en nuestro país", agregó Piloni, enfatizando que la medida refleja una necesidad de recuperar valores en la política.

Con 30 votos a favor y la oposición de la izquierda, la ficha limpia se convierte en una herramienta clave para la transparencia en la gestión pública. La norma prohíbe la candidatura a personas condenadas a penas privativas de libertad o de cumplimiento efectivo.

