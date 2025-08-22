Jujuy: encuentran ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

La investigación sobre Matías Jurado, el presunto homicida múltiple detenido en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, dio un nuevo giro con la confirmación de una tercera víctima.

Así lo anunció el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, en diálogo con Cadena 3.

Un georradar de Gendarmería Nacional y perros entrenados para detectar restos humanos señalaron puntos clave en la vivienda del imputado, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recolectó alrededor de cien muestras, incluyendo tejidos, restos orgánicos, sangre y fragmentos óseos, que están siendo analizadas para identificar posibles víctimas.

“Por ahora lo llamamos homicida múltiple, ya que no tenemos elementos suficientes para calificarlo como serial, pero claramente hay al menos tres víctimas. Se detectó un patrón genético en un tejido hallado en la casa que no corresponde a las dos víctimas ya identificadas, Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa. Este tercer ADN es diferente, y aún falta determinar a quién pertenece y si los restos óseos permiten extraer más material genético”, explicó Sánchez.

Además, señaló que la investigación no se limita a cotejar el ADN con familiares de desaparecidos en Jujuy, sino que también se considera la posibilidad de vincular los restos con personas desaparecidas en provincias cercanas.

El fiscal destacó el modus operandi de Jurado, quien captaba a personas en situación de vulnerabilidad, entablaba una relación de confianza, las llevaba a su domicilio y, tras compartir bebidas alcohólicas o estupefacientes, actuaba con ensañamiento.

Esta conducta llevó a que la imputación inicial por homicidio agravado por ensañamiento en el caso de Anachuri se ampliara, sumando el cargo por el homicidio de Sosa.

Ahora, con el hallazgo del tercer ADN, la calificación podría agravarse aún más, incluyendo la posibilidad de que se incorpore el delito de alevosía debido a la premeditación y ventaja en su accionar.

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Beller, continúa con el análisis de las muestras recolectadas y la búsqueda de más restos en la vivienda y en basurales cercanos, donde se sospecha que Jurado descartaba fragmentos de sus víctimas.

Mientras tanto, el imputado, de 37 años y con antecedentes penales por robos violentos, permanece en prisión preventiva en el penal de Gorriti, a la espera de nuevas audiencias que podrían agravar su situación judicial.

Informe de Elisa Zamora